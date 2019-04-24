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Boeing отчитался о сокращении прибыли в I квартале

Чистая прибыль американской авиастроительной компании Boeing в I квартале снизилась на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила $2,15 млрд, выручка снизилась на 2% до $22,9 млрд, следует из отчетности корпорации.

Подразделение коммерческих самолетов в I квартале сократило поставки на 19% – 149 против 184 самолетов. В основном это самолеты серии 737 Max, отмечают в компании. Выручка подразделения уменьшилась на 9% до $11,8 млрд.

После инцидентов с самолетами 737 Max Boeing также отказался от своих прогнозов относительно финансовых результатов на 2019 г. Из-за неопределенности по срокам и условиям возвращения к эксплуатации 737 Max новый прогноз будет представлен позднее, добавили в компании.

За последние полгода разбились два лайнера Boeing 737 Max – в Индонезии в октябре 2018 г. и в Эфиопии в начале марта. В результате двух авиакатастроф погибли 346 человек. Предварительные данные расследования говорят о сходстве обстоятельств крушения обоих самолетов.

Многие страны, в том числе и Россия, приостановили полеты 737 Max. С апреля Boeing сократил производство самолетов этой модели почти на 20%.

Авиакатастрофа в Эфиопии