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Reuters узнало о планах Airbnb запустить свои телешоу и фильмы

Сервис поиска и краткосрочной аренды жилья Airbnb планирует запустить производство своих телешоу для того, чтобы «подогреть аппетит клиентов к путешествиям». Об этом сообщает Reuters со ссылкой на четыре знакомых с ситуацией источника.

По словам троих из них, сторонником идеи является сооснователь сервиса Брайан Чески, который считает, что такой контент важен для бренда, хотя выгода от него зачастую неопределенна. Чески хочет создать отдельную студию, говорит один из собеседников агентства. Принцип проекта, утверждает он, такой: «Давайте делать шоу. Давайте делать фильмы. Мы хотим иметь отношение ко всему, что связано с путешествиями».

Чески «любит большие и эффектные вещи», подчеркивает другой собеседник Reuters. По меньшей мере три года, утверждает другой источник, сервис обсуждал идеи создания мини-сериалов и документальных фильмов про путешествия, а также шоу, в котором фигурируют жилье, гости и хозяева Airbnb. Обсуждалась и возможность работы со студиями, и запуск своей собственной, добавляет он.

В интервью Reuters менеджер по коммуникациям Airbnb Криз Лиэйн сказал, что компания рассматривает возможность трансляции фильмов и шоу через свое приложение, а также через другие видеоплатформы. Идея находится на стадии изучения и разработки, отметил он.

Reuters отмечает, что Airbnb уже имел отношение к съемкам нескольких проектов. В частности, компания работала над телешоу Home для стримингового сервиса Apple. Оно посвящено необычному жилью по всему миру и людям, которые имеют к нему отношение. На прошлой неделе Airbnb также объявил, что выпустил документальный фильм Gay Chorus Deep South, в котором рассказывается о хоре геев, которые едут с туром по юго-восточному региону США.

Стратегия, связанная с созданием шоу, очень важна для компании перед ее выходом на IPO, которое планируется в следующем году, пишет Reuters. Сервис, отмечает агентство, должен отделить себя от конкурентов, в частности от Booking.com и Expedia, из-за «жестокой конкуренции и консолидации в туристической индустрии, где услуги по аренде квартир становятся все более распространенными».