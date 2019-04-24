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Ford присоединился к Amazon в финансировании потенциального конкурента Tesla

Ford инвестирует $500 млн в американский стартап по производству электрокаров Rivian Automotive LLC. Об этом сообщается в пресс-релизе Ford.

Помимо этого компании договорились о совместной работе для того, чтобы создать новое электрическое транспортное средство. Для этого будет использовано разработанное Rivian приспособление, которое Ford называет «скейтборд-платформой». Как поясняет The New York Times, речь идет о шасси, которое по форме напоминает скейтборд и содержит все компоненты, необходимые для того, чтобы привести транспортное средство в движение, в частности подвеску, систему охлаждения и четыре электродвигателя. О каком именно транспортном средстве идет речь, Ford не уточнил.

Rivian была основана в 2009 г. инженером Ар-Джеем Скеринджем, окончившим Массачусетский технологический институт. В ноябре он представил два электромобиля – грузовик и внедорожник, выпуск которых планируется к концу 2020 г. Reuters называет Rivian потенциальным конкурентом Tesla.

В феврале Amazon объявил о том, что инвестирует в Rivian $700 млн. 23 апреля Amazon и Ford договорились разрабатывать облачные сервисы для транспортной индустрии.