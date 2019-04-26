Росстат сообщил о снижении цен производителей на бензин в марте

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Предполагаемая дочь Путина вошла в совет по развитию генетики

Мария Воронцова, которую The New Times и Reuters называли дочерью российского президента Владимира Путина, включена в совет по реализации Федеральной научно-технической программы развития генетических технологий. Указ главы государства опубликован на портале правовой информации. Внимание на него обратили «Открытые медиа».

В документе Воронцова названа членом президиума Российской ассоциации содействия науке. На сайте этой ассоциации она действительно указана как член президиума. Кроме того, без указания должности там значится, что она имеет отношение к ФГБУ «Эндокринологический научный центр» (ЭНЦ) Минздрава России.

«Традиционно не отвечаем на такие вопросы», — ответил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на просьбу «Ведомостей» подтвердить или опровергнуть то, что включенная в состав совета Воронцова является дочерью главы государства.

В материале про Воронцову, опубликованном в 2016 г., журнал The New Times писал, что она — старшая дочь Путина. По данным издания, она окончила аспирантуру в ЭНЦ, а после стала работать в этом центре. О связи Воронцовой с ЭНЦ сообщал и Reuters. На сайте ЭНЦ среди врачей фигурирует Мария Владимировна Воронцова, кандидат медицинских наук, который с сентября 2018 г. является ведущим научным сотрудником отделения детской тиреодологии, репродуктивного и соматического развития.

В июне 2018 г. на «России 1» был показан сюжет, в котором Мария Воронцова, названная детским эндокринологом и научным сотрудником ЭНЦ, дала интервью.

Младшая дочь Путина — Катерина Тихонова, руководитель центра «Иннопрактика», писал Reuters. Ее тоже показывал телеканал «Россия 1»: в декабре она дала интервью для сюжета про российскую технологию, способную якобы «запрограммировать подсознание».

Путина неоднократно спрашивал про его детей и семью. На вопрос о том, действительно ли Тихонова — его дочь, в 2017 г. он ответил, что никогда не обсуждает вопросов про семью и что члены его семьи не занимаются бизнесом и политикой. Также он рассказывал, что его дети и внуки живут в Москве «нормальной жизнью, <...> занимаются образованием».

Федеральную программу развития генетических технологий утвердило правительство 22 апреля. Ее цель — «комплексное решение задач ускоренного развития генетических технологий, в том числе технологий генетического редактирования, создание научно-технологических заделов для медицины, сельского хозяйства и промышленности, совершенствование системы предупреждения чрезвычайных ситуаций биологического характера и контроля в этой области».