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Подконтрольная Хотину Exillon Energy отложила публикацию годового отчета

Нефтедобывающая компания Exillon Energy, подконтрольная бизнесмену Алексею Хотину, находящемуся под домашним арестом, сообщила об отсрочке публикации годового отчета по МСФО. Задержка связана с тем, что совету директоров, топ-менеджменту и аудиторам необходимо более детально изучить характер сделок, заключенных ранее компаниями группы, говорится в сообщении Exillon.

Акции компании торгуются на Лондонской фондовой бирже, в сегменте премиум-класса. По правилам биржи, Exillon должна опубликовать годовой отчет в течение четырех месяцев после окончания отчетного года, то есть до 30 апреля. Нефтедобытчик обещает дать новую информацию по отчету не позднее 30 июня.

Exillon Energy ведет добычу углеводородов в Ханты-Мансийском автономном округе и республике Коми. Крупнейшим акционером компании является Хотин (владеет 30% через Seneal International Agency), еще 27% принадлежит Sinclare Holdings Limited, подконтрольной Александру Клячину.

На прошлой неделе Хотин был задержан и отправлен под домашний арест. Бизнесмен проходит по делу о растрате 7,5 млрд руб. в банке «Югра», где он был основным акционером. ЦБ в июле 2017 г. ввел в «Югре» временную администрацию и мораторий на удовлетворение требований кредиторов. В конце июля позапрошлого года банк лишился лицензии.