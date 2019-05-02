В США после двухлетнего исследования разрешили продавать IQOS
Управление по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных препаратов США (FDA) разрешило продажу в стране систем нагревания табака IQOS. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте управления.
В сообщении отмечается, что решение принято «после тщательного и научно обоснованного исследования». «Разрешение этих продуктов на рынке США соответствует требованиям защиты общественного здоровья. Среди ключевых соображений – то, что эти продукты производят меньше или более низкие уровни некоторых токсинов, чем обычные сигареты», – подчеркивает FDA. Как пишет Reuters, исследование проводилось около двух лет.
IQOS производит одна из крупнейших в мире табачных компаний – Philip Morris International (PMI, выпускает сигареты Marlboro, Parliament, Bond, Chesterfield). Продавать IQOS на рынке США будет Altria Group Inc. в рамках лицензионного соглашения с Philip Morris International. Эта же компания продает сигареты Marlboro в США.
Несмотря на разрешение продавать IQOS в США, эти девайсы должны иметь те же предупреждающие надписи, что размещаются и на традиционных сигаретах, отмечает Reuters. То же касается и рекламы на телевидении, радио и в печатных изданиях. Кроме того, FDA наложило ограничения на то, как IQOS должны продаваться в интернете и социальных медиа.
IQOS продаются в большинстве стран Европы, Японии и Южной Корее. Решение FDA открывает для девайсов огромный рынок, пишет Reuters, а кроме того, регуляторы в области здравоохранения в других странах, вероятно, начнут ссылаться на это решение, рассматривая вопрос о том, разрешать ли продажу IQOS или нет.