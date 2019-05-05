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Суд в Кувейте разрешил освободить россиянку под залог в $65 млн

Апелляционный суд Кувейта разрешил освободить под залог в 20 млн динар (более $65 млн) россиянку Марию Лазареву, приговоренную к 10 годам тюрьмы за растрату госсредств, передает «РИА Новости» со ссылкой на советника председателя Торгово-промышленной палаты Москвы Владимира Сидорова. По его словам, Лазаревой, которая прилетает в Кувейт на все заседания суда, оказывается помощь. «На данный момент суд постановил отменить решение суда первой инстанции и освободить Лазареву и ее кувейтского партнера, если каждый из них заплатит залог в размере 20 млн кувейтских динар», – пояснил Сидоров.

В мае 2018 г. суд в Кувейте признал Лазареву виновной по делу о растрате средств Кувейтского портового управления и приговорил ее к тюремному заключению. Адвокаты предпринимательницы подали апелляцию на решение суда первой инстанции.

Лазарева является вице-президентом и управляющим директором КGLI. Ее задержали в Кувейте в ноябре 2017 г. Тогда же был арестован ее кувейтский партнер Саид Дашти. Позже им предъявили обвинения в растрате средств, которые портовое управление Кувейта вложило в инвестиционный фонд The Port Fund, находящийся под управлением KGLI. Бизнесменов также обвиняют в невыполнении работ по созданию портового хаба. Адвокаты Лазаревой утверждают, что KGLI проконсультировала кувейтское управление «в обмен на оплату, обусловленную в письменном соглашении».

В марте министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что во время официального визита в Кувейт он обсуждал с властями страны ситуацию с Лазаревой и передал кувейтскому коллеге просьбу обеспечить ее законные права. В свою очередь, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко во время переговоров с председателем национального собрания Кувейта Марзуком Али аль-Ганимом в конце апреля просила внимательно отнестись к судьбе Лазаревой и рассмотреть возможность ее освобождения под залог.