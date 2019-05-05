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ТАСС: при аварийной посадке самолета в «Шереметьево» погибли 13 человек

При аварийной посадке и пожаре на борту Sukhoi Superjet 100 в аэропорту «Шереметьево» погибли более 10 человек, сообщают ТАСС и агентство «Москва» со ссылкой на источники. По данным ТАСС, речь идет о 13 погибших. Официального подтверждения этой информации пока нет.

Следовавший из Москвы в Мурманск Superjet 100 аварийно приземлился в московском аэропорту «Шереметьево» вечером 5 мая. Источник «Интерфакса» сообщил, что лайнер подал сигнал бедствия после взлета и экстренно вернулся в аэропорт: после посадки судно ударилось шасси, а затем носом о полосу и загорелось. «Аэрофлот» уточнил, что произошло возгорание двигателей самолета. Как сообщили ТАСС в экстренных службах, причиной возгорания могла стать молния, попавшая в самолет.

«После жесткой посадки самолет выгорел полностью», – сообщили в компании «Гражданские самолеты Сухого». По данным пресс-службы аэропорта, возгорание на самолете локализовано, продолжаются аварийно-спасательные работы. Аэропорт работает «в ограниченном режиме с одной взлетно-посадочной полосой», говорится в сообщении.

Следственный комитет России сообщил об одном погибшем и четверых пострадавших в результате аварии. При этом дело возбуждено по ст. 263 УК (нарушение правил безопасности движения самолета, повлекшие смерть двух или более лиц). Пассажиры и экипаж эвакуировались по аварийному трапу, уточнил «Аэрофлот». Источник «Интерфакса» сообщил, что пилоты живы, с ними работают следователи.

При посадке в «Шереметьево» загорелся самолет. Фотографии