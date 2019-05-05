Путину доложили об аварии самолета «Аэрофлота» в «Шереметьево»
Президенту Владимиру Путину доложили об аварии самолета «Аэрофлота» в аэропорту «Шереметьево», сообщил «РИА Новости» пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Путин выразил соболезнования потерявшим родственников в катастрофе и поручил тщательно расследовать случившееся.
Следовавший из Москвы в Мурманск Superjet 100 аварийно сел в московском аэропорту «Шереметьево» вечером 5 мая. По данным источника «Интерфакса», лайнер подал сигнал бедствия после взлета и вернулся в аэропорт. После посадки судно ударилось шасси, а затем носом о полосу и загорелось. «Аэрофлот» сообщил, что загорелись двигатели самолета. Источник ТАСС в экстренных службах назвал возможной причиной ЧП удар молнии в воздушное судно.
Следственный комитет России сообщил гибели 13 человек в катастрофе, среди них двое детей. Судно из-за пожара выгорело полностью, сообщили в компании «Гражданские самолеты Сухого». По факту ЧП возбуждено уголовное дело по ст. 263 УК (нарушение правил безопасности движения самолета, повлекшие смерть двух или более лиц).