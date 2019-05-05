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«Аэрофлот» отменил почти 20 рейсов после авиакатастрофы в «Шереметьево»

«Аэрофлот» отменила 17 рейсов, которые должны были прилететь в аэропорт «Шереметьево». Об этом сообщается на сайте авиакомпании.

Семь из этих рейсов должны были быть совершены 6 мая. Причина отмены, подчеркивает «Аэрофлот», – закрытие взлетно-посадочной полосы.

Корреспондент «Ведомостей», который должен был 6 мая прилететь в 7.45 из аэропорта «Платов» Ростова-на-Дону в «Шереметьево» на самолете Superjet 100, получил уведомление по sms и по электронной почте об отмене рейса. «Все операторы в данный момент заняты, просим вас перезвонить через несколько часов», – сообщается по телефону горячей линии «Аэрофлота».

Вечером 5 мая следовавший из Москвы в Мурманск Superjet 100, на борту которого находились 73 пассажира и пять членов экипажа, аварийно сел в «Шереметьево». По данным источника «Интерфакса», лайнер подал сигнал бедствия после взлета и вернулся в аэропорт. На борту произошло возгорание.