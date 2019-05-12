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В десятку богатейших людей Великобритании вошли три российских бизнесмена

В десятку богатейших людей Великобритании по версии газеты The Times вошли трое россиян – миллиардеры Алишер Усманов, Роман Абрамович и Михаил Фридман. Список 1000 самых богатых людей страны был опубликован 12 мая на сайте издания.

Усманов сохранил в рейтинге восьмое место, за год состояние основного акционера USM Holdings увеличилось на 783 млн фунтов стерлингов (около $1 млрд) до 11,3 млрд фунтов ($14,7 млрд). Как напоминает издание, прошлым летом Усманов продал 30% футбольного клуба «Арсенал» за 550 млн фунтов.

Состояние Абрамовича оценивается изданием в 11,2 млрд фунтов стерлингов ($14,6 млрд). За год инвестор поднялся в рейтинге с 13-го на девятое место, увеличив свои активы на 1,9 млрд фунтов ($2,5 млрд). Он продал свои 24% акций «Первого канала», а его доля в металлургической и горнодобывающей компании Evraz оценивается в 2,73 млрд фунтов ($3,55 млрд). Среди активов Абрамовича The Times называет вторую по величине яхту в мире, лайнер Boeing 767 и обширную коллекцию предметов искусства.

Фридман оказался в рейтинге The Times впервые. Совладелец LetterOne Holdings и «Альфа-групп» занимает 10-е место с состоянием в размере 10,9 млрд фунтов стерлингов ($14,2 млрд). В 2016 г. миллиардер приобрел особняк XIX в. на севере Лондона за 65 млн фунтов, отмечает The Times. Из практически заброшенного здания Фридман сделал дом с подземным бассейном, обсерваторией с видом на Лондон, фруктовой террасой, комнатой для йоги и прудами с лилиями, пишет издание.

В списке богатейших людей России по версии журнала Forbes Фридман ($15 млрд), Усманов ($12,6 млрд) и Абрамович ($12,4 млрд) занимают седьмое, девятое и десятое места соответственно.

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