В России могут создать единый реестр туристических агентств

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Минск продолжит диалог с Москвой о компенсации за налоговый маневр

Минск продолжит вести диалог с Россией о компенсации потерь для белорусского бюджета от реализации налогового маневра в России, сообщил в интервью телеканалу «Беларусь-1» министр экономики республики Дмитрий Крутой.

Он подчеркнул, что при расчете параметров социально-экономического развития Белоруссии на 2019 г. министерством сознательно не была учтена возможная компенсация, на 2020 г. Белоруссия также пока не планирует получение компенсации. «Переговоры с российскими коллегами сейчас находятся в активной стадии, поэтому, не имея конечных решений и по нефтяной сфере, и по цене газа, мы исходим из самых пессимистических оценок, которые на сегодняшний день есть», — сказал Крутой.

Министр добавил, что предполагаемая компенсация потерь белорусской экономики в 2019-2020 гг. незначительна в соотношении с ВВП, бюджетом и другими ключевыми макроэкономическими параметрами. Однако правительство страны предпринимает шаги для урегулирования этого вопроса.

Он уточнил, что пока ведомство не видит оснований для пересмотра сделанных на 2019 г. экономических прогнозов, несмотря на возможный негативный эффект от поступления некачественной российской нефти в Белоруссию по трубопроводу «Дружба». «Известная история с "грязной нефтью", насколько она повлияет на условия транзита, то есть на транспортный сектор оптовой торговли и самих производителей, нефтеперерабатывающие заводы — сейчас соответствующие оценки делаются», — отметил Крутой.

В начале марта президент Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия с 2015 г. потеряла из-за реализации Россией налогового маневра около $3,4 млрд. Потери экономики страны от поставок некачественной нефти в апреле 2019 г., по словам президента, также исчисляются сотнями миллионов долларов.