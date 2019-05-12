В России могут создать единый реестр туристических агентств
В России может появиться единый федеральный реестр туристических агентств, сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на советника руководителя Федерального агентства по туризму Дмитрия Горина.
Выступая на 12-й конференции Альянса туристических агентств он сообщил, что участие в реестре будет бесплатным для агентств, оказывающих туристические услуги. Работать реестр будет по аналогии с единым федеральным реестром туроператоров при Ростуризме. Горин подчеркнул, что такой реестр повысит доверие к агентствам, которые принимают на себя первый удар в случае неправомерных действий туроператоров. Зачастую именно агентство, а не туроператор получает жалобы на задержки рейсов, решает вопросы неоказания услуг или перебронирования гостиничных номеров.
Также на конференции член Альянса туристических агентств (АТА) Андрей Вершинин предложил чиновникам усилить регулирование рынка туристических услуг, утвердив создание саморегулируемых организаций (СРО), в которые будут входить турагентства. Он пояснил, что СРО будут нести ответственность за деятельность входящих в них агентств, поэтому такой подход поможет снизить возможность мошенничества. «Если такая модель будет построена, то мы сможем серьезно почистить рынок», — заявил Вершинин.