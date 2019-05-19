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Баскетбольный клуб ЦСКА стал победителем Евролиги

Баскетбольный клуб ЦСКА одержал победу над турецким клубом «Анадолу Эфес» в финальном матче Евролиги со счетом 91:83. «Мы чемпионы!», — прокомментировал клуб на своей странице в сети Twitter.

Эта победа — четвертая в истории российского клуба ЦСКА. В последний раз баскетбольный клуб выигрывал турнир в 2016 г. у турецкого клуба «Фенербахче» со счетом 101:96. Также ЦСКА становился победителем в 2008 г. и 2006 г., выиграв оба раза у израильского «Маккаби» со счетом 91-77 и 73-69 соответственно. Как отмечается на официальном сайте ЦСКА, с учетом побед советской команды ЦСКА стал чемпионом Евролиги в восьмой раз.

ЦСКА — самый титулованный баскетбольный клуб России, 25-кратный и текущий чемпион страны. Также он является вторым по количеству трофеев баскетбольным клубом Европы, уступая лишь мадридскому «Реалу», который становился чемпионом Евролиги 10 раз. Генеральный спонсором и единственным владельцем баскетбольного клуба ЦСКА с 2003 г. является «Норникель».

Евролига - европейский баскетбольный турнир среди профессиональных мужских клубов из стран, являющихся членами Международной федераци баскетбола (FIBA).