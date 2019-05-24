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На магистральном газопроводе в Пермском крае произошла авария

Пожар на магистральном газопроводе «СРТО — Урал» в Пермском крае начался около 5.50 по местному времени (3.50 мск), сообщается на сайте регионального управления МЧС. Причиной возгорания стал разрыв трубы диаметром 1400 мм, пояснили «Интерфаксу» в ситуационно-аналитическом центре Минэнерго.

Пострадавших в результате аварии нет, уточнили в МЧС. Ближайший населенный пункт расположен от места пожара в 7 км. Угрозы возгорания леса спасатели также не наблюдают.

Диспетчер газопровода ООО «ГазпромТрансгаз Чайковский» сообщил в МЧС о падении давления на газопроводе. Компания отключила аварийный участок трубопровода на 1555 — 1647 км., отметили в Минэнерго. Для транспортировки газа в компании задействовали дополнительные мощности, сейчас она осуществляется в прежних объемах.

Это уже шестая авария на магистральных объектах «Газпрома» с начала 2019 г., напоминает «Интерфакс». В 2018 г. на объектах магистрального транспорта газа произошло 10 ЧП, что как минимум вдвое превышает аварийность годом ранее.