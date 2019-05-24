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Владелец UFC и конкурса «Мисс Вселенная» решил выйти на IPO

Американская компания Endeavor Group Holdings, владелец турнира по смешанным единоборствам Ultimate Fighter Championship (UFC) и конкурса красоты «Мисс Вселенная», подала документы на первичное размещение акций. Об этом свидетельствуют данные Комиссии по ценным бумагам и биржам США.

Число акций и их ожидаемая цена пока не определены. По данным источников The Wall Street Journal, холдинг рассчитывает на акционерный капитал в $10 млрд. В ходе последнего раунда привлечения финансирования он был оценен в $6 млрд. В письме гендиректора холдинга Ари Эмануэля говорится, что, став публичной, компания откроет новые возможности для своих подразделений.

Холдинг, помимо UFC и конкурса красоты, владеет агентством по организации гастролей WME и модельным агентством IMG. Через свое подразделение Endeavor Content компания участвовала в финансировании более 100 фильмов, включая «Ла-Ла Ленд».

В документах говорится, что выручка компании в прошлом году составила $3,61 млрд, чистая прибыль – $231,3 млн. Инвесторами компании являются фонд Silver Lake и японский SoftBank. Silver Lake получил 31%-ную долю в компании в 2012 г. за $200 млн. В 2014 г. фонд купил еще 20% за $500 млн. SoftBank вложил в компанию $250 млн в 2016 г., получив 5%-ную долю.