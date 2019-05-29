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Авиакомпании предупредили о риске невыполнения майского указа Путина из-за цен на топливо

Рост цен на топливо может усложнить выполнение майского указа президента Владимира Путина об увеличении региональных перевозок. Об этом говорится в обращении Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) к вице-премьеру Юрию Трутневу, с которым ознакомился РБК.

Затраты авиакомпаний на авиакеросин в прошлом году увеличились на 44%, или на 122,4 млрд руб., подсчитала АЭВТ. В I квартале 2019 г. они выросли еще на 5–10%. При этом в отдаленных и труднодоступных регионах стоимость топлива существенно выше, отмечают в ассоциации.

В мае Госдума приняла в первом чтении законопроект о введении нулевой ставки НДС на внутренние авиаперевозки. Эта мера поможет региональной авиации, но проблему с топливом не решит, заявил РБК президент «Utair – пассажирские авиалинии» Павел Пермяков.

В прошлом году министр транспорта Евгений Дитрих оценивал потери авиакомпаний из-за подорожания авиакеросина в 50 млрд руб. Минтранс предлагал компенсировать им около половины дополнительных расходов из-за роста цен на топливо, но правительство отклонило это предложение. Минфин предложил авиакомпаниям сократить и унифицировать флот.