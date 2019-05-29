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Авиакомпании предупредили о риске невыполнения майского указа Путина из-за цен на топливо

Ведомости
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Рост цен на топливо может усложнить выполнение майского указа президента Владимира Путина об увеличении региональных перевозок. Об этом говорится в обращении Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) к вице-премьеру Юрию Трутневу, с которым ознакомился РБК.

Затраты авиакомпаний на авиакеросин в прошлом году увеличились на 44%, или на 122,4 млрд руб., подсчитала АЭВТ. В I квартале 2019 г. они выросли еще на 5–10%. При этом в отдаленных и труднодоступных регионах стоимость топлива существенно выше, отмечают в ассоциации.

В мае Госдума приняла в первом чтении законопроект о введении нулевой ставки НДС на внутренние авиаперевозки. Эта мера поможет региональной авиации, но проблему с топливом не решит, заявил РБК президент «Utair – пассажирские авиалинии» Павел Пермяков.

В прошлом году министр транспорта Евгений Дитрих оценивал потери авиакомпаний из-за подорожания авиакеросина в 50 млрд руб. Минтранс предлагал компенсировать им около половины дополнительных расходов из-за роста цен на топливо, но правительство отклонило это предложение. Минфин предложил авиакомпаниям сократить и унифицировать флот.

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Фонд защиты национальных ценностей перечислил Бутиной 5 млн рублей

Ведомости
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Фонд защиты национальных ценностей перечислил 5 млн руб. в качестве финансовой поддержки для россиянки Марии Бутиной, осужденной в США. Об этом сообщается на сайте организации.  

«Это позволит начать процедуру подачи апелляции и улучшить условия содержания нашей соотечественницы в тюрьме. В ближайшее время будут перечислены еще средства», — говорится в сообщении фонда. Отмечается, что всего Бутиной необходимы 43 млн руб. 

В апреле суд в США приговорил Бутину к 18 месяцам заключения, девять из которых она отбыла, находясь под арестом во время следствия. После того, как она отбудет наказание полностью, ее депортируют в Россию. В ходе судебного разбирательства россиянка признала вину в сговоре с целью продвижения интересов России в Вашингтоне. По версии следствия, Бутина должна была устанавливать неофициальные контакты с американцами, имеющими влияние на политику. 

В середине мая девушка записала видеообращение из американской тюрьмы, в котором попросила о финансовой помощи, которая необходима ей для оплаты услуг юристов. 

Фонд защиты национальных ценностей, как сообщается на его сайте, — это некоммерческая организация, деятельность которой направлена на защиту интересов России, сохранение традиционной культуры, изучение мирового опыта, защиту свободы слова и представителей СМИ.

Что известно о Марии Бутиной

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Нил Ушаков официально ушел с поста мэра Риги

Ведомости
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Отстраненный от должности мэра Риги Нил Ушаков официально подал в отставку. Об этом сам Ушаков сообщил на своей странице в соцсети Instagram. «Выборы в Европарламент прошли, и сегодня я ухожу с должности», – написал он, пообещав продолжить доказывать в суде, что его отстранение было незаконным. «Наша команда в ближайшее время выберет нового мэра и продолжит дела, которые мы начали еще в 2009 г.», – добавил он. По данным источников агентства Baltic News Service, новый мэр Риги может быть избран 30 мая.

Ушаков занял пост мэра Риги летом 2009 г. и проработал в этой должности почти 10 лет. В апреле 2019 г. он был отстранен от должности по ходатайству министра охраны окружающей среды и регионального развития Латвии Юриса Пуце. Ушакова обвинили в том, что он не соблюдал установленные законом обязательства в качестве представителя муниципального транспортного предприятия Rīgas satiksme. В начале года дома и в офисе Ушакова прошли обыски в рамках расследования о коррупции в муниципальном предприятии. Его подозревали в растрате не по назначению 18 млн евро бюджетных средств, но официальных обвинений не предъявлялось. Ушаков все обвинения отрицал: по его словам, список нарушений, ответственность за которые на него возложили, – это попытка найти «незначительные нарушения процедуры».

В феврале 2019 г. издание Delfi написало о том, что Ушаков планирует принять участие в выборах в Европарламент, которые пройдут в мае. Он возглавил список партии «Согласие» и был избран депутатом Европарламента.

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Бизнес
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«Транснефть» ответила на слова Силуанова о дивидендах и «косяках» компании

Ведомости
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«Транснефть» не будет просить правительство о снижении дивидендов из-за инцидента с трубопроводом «Дружба», заявил «Ведомостям» пресс-секретарь компании Игорь Демин. По его словам, это подтвердил совет директоров «Транснефти».

Заявление первого вице-премьера Антона Силуанова – это упрощенная оценка ситуации, отметил Демин. По его словам, вице-премьер ориентировался на информацию, которую распространяют недоброжелатели компании. Демин напомнил, что «Транснефть» в рамках возбужденного уголовного дела была признана потерпевшей стороной.

«Считаю необходимым вспомнить: когда был взорван несколько лет назад автомобиль первого замминистра финансов России А. П. Вавилова (произошло в 1997 г. – "Ведомости") рядом со зданием министерства, никто не назвал это «косяком в работе Минфина», – сказал Демин.

В середине мая вице-премьер Дмитрий Козак пообещал, что при решении вопроса о дивидендах «Транснефти» правительство учтет необходимость выплаты компенсаций. «Если вы спросите мое мнение, то неправильно, что, по сути, будет бюджетная компенсация за недоработки компании, которая не выполнила свои контрактные обязательства по поставке качественной нефти», – заявил Силуанов.

В конце апреля белорусская компания «Белнефтехим» заявила о поставках из России загрязненной нефти. В ней была обнаружена высокая концентрация органических хлоридов. «Транснефть» сообщила, что вброс химических соединений стал результатом мошенничества с поставками нефти. По данному факту было возбуждено уголовное дело. Суд арестовал четырех фигурантов дела – гендиректора «Нефтеперевалки» Светлану Балабай, гендиректора «Петронефть актива» Владимира Жоголева, заместителя Балабай Рустама Хуснутдинова и замдиректора «Магистрали» Сергея Баландина, двое подозреваемых были объявлены в розыск. Их имена не раскрывались. Министр энергетики Александр Новак оценивал ущерб от действий злоумышленников в $100 млн, президент Белоруссии Александр Лукашенко – в сотни миллионов долларов.

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Финансы
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ЦБ назвал сроки снижения комиссии за эквайринг в социальном сегменте

Ведомости
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Комиссии за эквайринг при оплате товаров из социального сегмента и при крупных покупках могут быть снижены до декабря. Об этом сообщила журналистам в кулуарах ПЛАС-форума начальник управления развития и регулирования национальной платежной системы ЦБ Мария Красенкова, передает ТАСС.

По ее информации, технически реализация будет осуществлена осенью этого года.

Президент Владимир Путин в феврале раскритиковал высокие комиссии за эквайринг. Он назвал их «квазиналогом» и поручил проработать вопрос регулирования тарифов.

Предложения по снижению стоимости эквайринга ЦБ направил в правительство в марте. На первом этапе участники рынка поддержали снижение межбанковской комиссии для социально значимых товаров и услуг. Минпромторг также заявлял о необходимости снизить ставку межбанковского вознаграждения для предприятий малого и среднего бизнеса.

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Путин заявил о подготовке нового принципа начисления пенсий на территории ЕАЭС

Ведомости
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Президент России Владимир Путин рассказал о подготовке соглашений между государствами – участниками ЕАЭС, которые позволят учитывать трудовой стаж их граждан в любом из этих государств при начислении пенсий. «Мы выступаем за то, чтобы евразийская интеграция постепенно охватывала все новые области, в том числе социальную и трудовую. Отмечу подготовку евразийских внутренних соглашений, которые дадут возможность при начислении пенсий учитывать стаж за весь период трудовой деятельности на территории всех государств совета», – заявил Путин, выступая в среду на заседании Высшего экономического евразийского совета.

«Думаю, что для конкретного гражданина, для простого человека, который всю жизнь работал, это имеет очень важное значение. Для нас, по большому счету, будет неважно, где конкретно он работал, – главное, чтобы были соответствующие документы, подтверждающие этот стаж», – отметил президент России.

С 1 января 2019 г. в России началась пенсионная реформа. Она предполагает поэтапное (на один год ежегодно) повышение с 2019 по 2023 г. пенсионного возраста россиян на пять лет – до 65 для мужчин и до 60 для женщин. Кроме того, она ввела уголовную ответственность за необоснованные отказ в приеме на работу или увольнение людей предпенсионного возраста, которым осталось пять лет до выхода на пенсию. Нарушителям грозит штраф в размере до 200 000 руб., или в размере дохода за период до 18 месяцев, либо до 360 часов обязательных работ. Из-за повышения пенсионного возраста в крупных городах России прошли митинги. «Скажем прямо, это было самым трудным решением власти за последнее десятилетие», – признавал премьер-министр Дмитрий Медведев.

Начало пенсионной реформы, рост НДС и новый дачный закон. Что изменилось с нового года

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Суд оштрафовал первого участника протестов против храма в Екатеринбурге

Ведомости
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Ленинский районный суд Екатеринбурга оштрафовал местного жителя Станислава Мельниченко за участие в несанкционированных акциях против строительства храма в центре города, сообщает «Интерфакс». Сумма штрафа составила 12 000 руб. В картотеке суда на момент написания материала была информация о рассмотрении дела, но не было решения.

Правозащитница Ольга Иванцева рассказала «Интерфаксу», что суд вменял Мельниченко участие в несанкционированном публичном мероприятии (ч. 5 ст. 20.2 КоАП). Данная статья предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 10 000 до 20 000 руб. Мельниченко стал первым участником акции, оштрафованным по этой статье, заметила Иванцева.

В беседе с «ОВД-инфо» Мельниченко заявил, что во время протестов не выступал в защиту сквера, а просто находился рядом. Он также рассказал, что его отвезли в главное управление МВД Екатеринбурга, где пытались заставить согласиться с протоколом.

В середине мая в Екатеринбурге проходили несанкционированные массовые протесты против строительства храма святой Екатерины на месте сквера в центре города. Основными инвесторами строительства храма выступают Уральская горно-металлургическая компания и Русская медная компания.

За несколько дней проведения акций были задержаны десятки человек, в отношении почти сотни протестующих составлены административные протоколы. 16 мая в ситуацию вмешался президент Владимир Путин, предложив свердловским властям провести опрос общественного мнения. Мэрия Екатеринбурга согласилась опросить население, до завершения опроса строительство храма приостановлено.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, в свою очередь, предложил жителям Екатеринбурга обсудить альтернативные места под строительство храма. Он призвал граждан предлагать свои варианты мест, где бы храм мог разместиться. По итогам обсуждения и опроса будет принято совместное решение, заверил Куйвашев.

Проект храма в Екатеринбурге, против которого протестуют местные жители

Политика
Новости

ВЦИОМ: две трети россиян планируют сократить расходы и отказаться от крупных покупок

Ведомости
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Более 70% россиян считают текущий момент неблагоприятным для оформления крупных кредитов, говорится в исследовании потребительского и кредитного доверия, которое провел Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Две трети россиян (66%) ориентированы на сберегательное поведение: они заявили о необходимости сократить повседневные расходы и отложить средства на черный день. Негативно относятся к крупным покупкам более половины граждан страны – 57%, и почти половина (48%) готовы отнести свои сбережения в банк.

Исследование было проведено в мае 2019 г. В телефонном опросе, который проводился на всей территории России, приняли участие респонденты в возрасте от 18 лет. Статистическая погрешность оценивается в 2,5%. До 2016 г. ВЦИОМ в ходе аналогичных исследований проводил квартирные опросы. 

Сберегательное поведение не первый год доминирует в российском обществе. Год назад доля россиян, собирающихся экономить, также составляла 66%, в 2015 г. – 62%. От крупных покупок год назад планировали отказаться чуть больше половины россиян – 52%, четыре года назад таких граждан было 64%. К крупным кредитам россияне также стали относиться более настороженно: за год число тех, кто не готов их брать, выросло, по данным ВЦИОМа, на 5%, за четыре года – на 8%.

Согласно данным ВЦИОМа, побыстрее потратить зарплату и вложить свои сбережения во что-то ценное готова лишь четверть населения страны, о готовности взять кредит заявили 15%. За прошедшие четыре года их доля существенно не изменилась.

Это не первое исследование, которое продемонстрировало, что россияне живут в режиме экономии. По данным последнего исследования «Доходы, расходы и потребление домашних хозяйств» Росстата, почти половине граждан страны (48,2%) хватает денег только на еду и одежду, однако товары длительного пользования они позволить себе не могут. Лишь 3,2% граждан довольны своим финансовым положением и могут позволить себе купить все, что захочется.

В исследовании, которое провел институт GfK, отмечалось, что более половины россиян (53%) в 2019 г. считают, что экономические сложности продлятся еще минимум четыре года, несмотря на рост экономики в 2018 г. на 2,3% и обещания властей добиться экономического прорыва в ближайшие шесть лет. В 2017 г. таких пессимистов было 44%, в 2015 г. – 29%.

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Политика
Новости

«Аэрофлот» обвинил хабаровского губернатора в давлении на следствие по SSJ100

Ведомости
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«Аэрофлот» назвал заявление губернатора Хабаровского края Сергея Фургала о крушении самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) в «Шереметьево» «неприкрытой попыткой оказать давление» на следствие. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте авиакомпании.

Ранее Фургал заявил, что SSJ100, загоревшийся после посадки в московском аэропорту, был полностью исправен, причиной катастрофы стал человеческий фактор. Такой вывод, по словам губернатора, содержится в заключении Росавиации. Оно поступило в администрацию Хабаровского края, поскольку самолеты SSJ100 собираются на заводе в Комсомольске-на-Амуре.

«Аэрофлоту» пока не поступало официальное заключение, на которое ссылается губернатор, отметила авиакомпания. Перевозчик потребовал от Фургала предоставить документы, подтверждающие обнародованную им информацию, или опровергнуть эти сведения. «Распространение в СМИ информации относительно обстоятельств катастрофы до окончания расследования не допускается действующим законодательством», – подчеркнул «Аэрофлот».

Ранее Министерство транспорта пообещало в середине лета представить первые итоги расследования катастрофы в «Шереметьево».

Самолет SSJ100 авиакомпании «Аэрофлот», следовавший из Москвы в Мурманск, совершил аварийную посадку в «Шереметьево» вечером 5 мая. По предварительным данным, после взлета в лайнер попала молния, что привело к проблемам с электроникой на борту. Командир воздушного судна принял решение вернуться в аэропорт вылета. Во время посадки самолет ударился о взлетно-посадочную полосу и загорелся. В результате крушения погиб 41 человек.

При посадке в «Шереметьево» загорелся самолет

Стиль жизни
Новости

Богомолов станет художественным руководителем Театра на Малой Бронной

Ведомости
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Режиссер Константин Богомолов станет новым художественным руководителем Московского драматического Театра на Малой Бронной, сообщает ТАСС со ссылкой на начальника департамента культуры Москвы Александра Кибовского. Богомолова представили коллективу театра.

Занимавший до этого должность худрука Театра на Малой Бронной Сергей Голомазов принял предложение стать руководителем Русского драматического театра им. Чехова в Риге, сообщил Кибовский.

Богомолов до июля 2018 г. был помощником художественного руководителя МХТ им. Чехова. Он также в разные годы сотрудничал с театральным центром «На Страстном», Московским драматическим театром им. Н. В. Гоголя, Московским театром-студией под руководством Олега Табакова, театром «Ленком».

Богомолов является лауреатом театральной премии «Чайка» за спектакль «Много шума из ничего», премии Олега Табакова за «оригинальное прочтение отечественной классики», премии имени Олега Янковского «Творческое открытие», несколько раз был номинирован на премию «Золотая маска».

Одной из самых известных работ режиссера считается спектакль «Идеальный муж», который впервые был сыгран в МХТ в 2013 г. Из Московского художественного театра им. Чехова Богомолов ушел после смены руководства. Сергей Женовач, ставший художественным руководителем МХТ после смерти Олега Табакова, не стал продлевать контракт с режиссером.

Финансы
Новости

Аветисян потребовал от Baring Vostok немедленно передать 10% банка «Восточный»

Ведомости
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Компания «Финвижн» Артема Аветисяна потребовала от фонда Baring Vostok немедленно исполнить колл-опцион на 9,99% акций «Восточного», следует из картотеки дел Арбитражного суда Амурской области. Первым на это обратил внимание РБК, которому эту информацию подтвердила «Финвижн».

«Финвижн» принадлежит 32% банка «Восточного».

Представитель Baring Vostok, комментируя иск Аветисяна, сообщил «Ведомостям», что никаких оснований говорить о возможном значительном ущербе для взыскателя и оправдания скорости взыскания нет: «Акции банка в обеспечение требования по опциону уже были заблокированы в рамках решения Амурского суда от 1 апреля 2019 г. и не являются «скоропортящимся товаром», который может оправдать требование о немедленном исполнении иска». Представитель Baring Vostok предположил, что «действительной целью всех арбитражей и исков является не вопрос размытия миноритарных акционеров, а получение полного контроля в банке», при этом со стороны Центрального Банка такого согласия получено не было. Период оспаривания решения первой инстанции ещё не истёк, требование о немедленном исполнении не имеет оснований, считают в фонде.

Арбитражный суд Амурской области в мае обязал Baring Vostok продать «Финвижн» 9,99% банка «Восточный». «Мы разочарованы необоснованным решением суда и будем его оспаривать. Мы считаем, что данный процесс и его результат нанесли серьезный репутационный урон всей системе арбитражного правосудия в России», – комментировал представитель Baring Vostok итоги суда. По информации РБК, Evison намеревалась оспорить иск, но так и не сделала этого.

В прошлом году Evison отказалась исполнять опцион от 2016 г., заключенный перед объединением «Юниаструм банка» и «Восточного», объяснив это тем, что перед объединением из «Юниаструм банка» были выведены все активы. Юрист Evision Дмитрий Савочкин в суде также заявлял о том, что в опционе прописывалось, что «Финвижн» и аффилированные с ней лица не будут препятствовать урегулированию задолженности Первого коллекторского бюро перед «Восточным», которая оценивалась в 2,5 млрд руб. В феврале 2017 г. долг был урегулирован. В тот же день соглашение об опционе было продлено до 31 марта 2018 г., рассказывал Савочкин. За три дня до истечения срока действия опциона «Финвижн» пыталась связаться с Evison и сообщить, что хочет выкупить 9,99% акций «Восточного». Но этого компании не удалось сделать.

В феврале 2019 г. акционер банка «Восточный» (4,82%) Шерзод Юсупов написал заявление в ФСБ о хищении 2,5 млрд руб. из банка. Заявление Юсупова стало началом «дела Baring Vostok», по которому суд ранее арестовал четырех топ-менеджеров фонда во главе с его основателем Майклом Калви, которые обвиняются в хищении 2,5 млрд руб. из банка «Восточный». Все они свою вину не признают.

Фигуранты дела Baring Vostok в суде. Фотографии

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Экономика
Новости

Россия заняла 45-е место в рейтинге самых конкурентоспособных экономик

Ведомости
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Швейцарская бизнес-школа IMD представила ежегодный рейтинг самых конкурентоспособных экономик мира. Список возглавил Сингапур, за год поднявшийся на две строчки. Он занял первое место впервые с 2010 г. Прошлогодний лидер – США, наоборот, потерял две позиции и опустился на третье место. Вторым, как и в прошлом году, стал Гонконг.

В первую десятку также вошли Швейцария, Объединенные Арабские эмираты, Нидерланды, Ирландия, Дания, Швеция и Катар. Самый значительный скачок за год сделала Саудовская Аравия, поднявшаяся на 13 строчек с 39-го на 26-е место. Самое резкое падение продемонстрировала Чили – за год страна опустилась на семь позиций с 35-го на 42-е место.

Россия сохранила 45-е место в рейтинге. При этом по экономическим показателям страна в 2019 г. занимает 31-е место. По эффективности правительства – 47-е, по эффективности бизнеса – 53-е, по уровню инфраструктуры – 37-е. По сравнению с 2018 г. Россия продемонстрировала рост по всем показателям, кроме последнего. Соседями страны в рейтинге в этом году оказались Италия (44-е место) и Филиппины (46-е).

Всего в списке 63 страны. На последнем месте, как и в прошлом году, находится Венесуэла. Предпоследнее место сохранила Монголия. На третьей строчке с конца расположилась Аргентина, за год опустившаяся на пять позиций.

10 самых счастливых стран мира по версии ООН

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