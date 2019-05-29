Стоимость нефти Brent впервые за два месяца опустилась ниже $67 за баррель

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Еврокомиссия признала тупиковыми переговоры о вступлении Турции в ЕС

Еврокомиссия признала, что переговоры с Турцией о вступлении страны в Евросоюз зашли в тупик, говорится в докладе ведомства. Турция все сильнее отдаляется от ценностей Евросоюза, который ставит во главу угла верховенство закона и соблюдение фундаментальных прав человека, отмечается в документе. Система политических сдержек и противовесов в Турции ослабла после изменений, внесенных в конституцию, по которым Турция стала президентской республикой.

В докладе отмечается, что Турция остается ключевым партнером для ЕС и сохраняет статус страны-кандидата. «Диалог и сотрудничество в основных областях, в том числе на высшем уровне, между ЕС и Турцией продолжаются, особенно эффективной была работа в области миграции и поддержки беженцев», – отмечается в документе. Однако для вступления в ЕС страна-кандидат должна соблюсти ряд условий, гарантируя верховенство закона и соблюдение прав человека, проводя борьбу с коррупцией и организованной преступностью, реформу правосудия и государственного управления, не препятствуя функционированию демократических институтов, демонстрируя успехи в экономике и поддержку конкурентоспособности.

Турция пытается стать членом Евросоюза уже много лет. Еще в 1963 г. Турция подписала с ЕЭС (Европейское экономическое сообщество, предшественник Евросоюза, просуществовало с 1957 по 1993 г.) соглашение, по которому стала его «ассоциированным членом». Заявление о своем вступлении страна подала в 1987 г., но статус кандидата ей присвоили в 1999 г. Сами переговоры начались в 2005 г.

В 2017 г. в Турции прошел референдум об изменении конституции, на который был вынесен вопрос о смене формы правления в республике – с парламентской на президентскую. После подсчета 100% протоколов за изменения проголосовали 51,41% граждан, против – 48,59%, сообщало турецкое агентство Anadolu. Канцлер Германии Ангела Меркель и Франсуа Олланд, который тогда был президентом Франции, заявили о расколе в турецком обществе. Еврокомиссия призвала Анкару добиваться более широкого общественного консенсуса в реализации реформы власти. В ответ на критику президент Турции Тайип Реджеп Эрдоган пригрозил отказом от вступления в ЕС.

В 2019 г. Высшая избирательная комиссия Турции отменила итоги муниципальных выборов в Стамбуле, на которых победил оппозиционный кандидат. В ЕС потребовали от властей Турции объяснений, сочтя, что решение о проведении нового голосования было принято в «политизированном контексте».