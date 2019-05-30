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Миллиардер Айкан оспорил сделку между Occidental и Anadarko на $55 млрд

Миллиардер Карл Айкан может сорвать сделку на $55 млрд между компаниями Occidental и Anadarko, пишет газета Financial Times. По его мнению, компания Occidental переплачивает за покупку производителя сланцевой нефти Anadarko.

Айкан указал, что владеет долей Occidental стоимостью $1,6 млрд, поэтому он подал иск в суд на компанию. В исковом заявлении он оспаривает сделку и запрашивает у компании документы по ней. По мнению истца, сделка поставит стабильность финансового состояния Occidental под угрозу, если цены на нефть будут снижаться. В случае же падения нефтяных котировок до $45 за баррель или ниже, компании придется сократить дивиденды, уверен Айкан, чье состояние оценивается американским Forbes в $17,5 млрд.

Совет директоров Anadarko одобрил 7 мая одобрил ее продажу нефтегазовой компании Occidental. В середине апреля Anadarko объявила о продаже своего бизнеса концерну Chevron за $33 млрд. Но в конце апреля она начала переговоры с компанией Occidental, которая была готова предложить более выгодные условия сделки. Occidental 30 апреля сообщила, что Berkshire Hathaway Уоррена Баффетта инвестирует $10 млрд, чтобы помочь ей купить Anadarko.

Anadarko разрабатывает сланцевые проекты в четырех штатах США, добывает нефть на Мексиканском шельфе и занимается переработкой в Африке. В 2018 г. добыча компании превысила 242 млн баррелей (33 млн т).