Бизнес

Новости

Мордашов реструктурирует машиностроительный бизнес

Управляющая компания «Севергрупп» Алексея Мордашова сообщила об обновлении бизнес-модели группы «Силовые машины» в соответствии с новой стратегией развития. Принято решение децентрализовать активы «Силовых машин», разделив их на четыре самостоятельные бизнес-единицы.

Каждая из четырех компаний будет специализироваться на определенном типе продуктов: за крупную генерацию будет отвечать ПАО «Силовые машины», за малую и среднюю генерацию – ОАО «Калужский турбинный завод», за теплообменное оборудование – ОАО «ТКЗ «Красный котельщик», за электротехнику – ООО «Силовые машины – завод «Реостат».

Для управления этими бизнес-единицами создана отдельная управляющая компания «Нордэнергогрупп», являющаяся «дочкой» «Севергрупп». Ее гендиректором стал Мордашов. По его словам, главной целью изменений является обеспечение большей гибкости и оперативности в принятии решений.

Децентрализация активов «Силовых машин» необходима для того, чтобы каждая из производственных площадок стала самостоятельной бизнес-единицей, с полным циклом производства продукции, пояснил «Ведомостям» представитель группы компаний. «Это сделает нас более гибкими и оперативными», – отметил он, подчеркнув, что решение никак не связано с санкциями США, под которые «Силовые машины» попали полтора года назад.

Одним из направлений «Нордэнергогрупп» станет расширение портфеля активов за счет инвестиций в новые перспективные направления и небольшие технологические компании, отмечается в пресс-релизе «Севергрупп».