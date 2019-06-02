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«Роснефть» начала строительство топливозаправочного комплекса в «Пулково»

«Роснефть» начала строительство топливозаправочного комплекса (ТЗК) в петербургском аэропорту «Пулково», 2 июня состоялась церемония закладки первого камня в фундамент, передает «Интерфакс».

Инвестиции в проект оцениваются в 3 млрд руб., сообщил на церемонии главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин. Ожидается, что проектная мощность ТЗК «Пулково» составит 300 000 т авиакеросина, это около 50% от годового объема заправок. Проект реализуется дочерними структурами «Роснефти» и ВТБ на базе совместного предприятия ООО «ТЗК Пулково».

Работа будет проводиться в два этапа. Первый, включающий в себя строительство приемно-расходного склада и подключение его к централизованной заправочной системе, должен завершиться до 2020 г. В ходе второго этапа до 2021 г. планируется построить приемный склад на территории города с межскладским топливопроводом.

В 2016 г. правительство Санкт-Петербурга присвоило проекту по строительству топливозаправочного комплекса в «Пулково» статус стратегического инвестиционного проекта.