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Власти Финляндии запретили продажу и ввоз шиповника в страну

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Министерство сельского и лесного хозяйства Финляндии внесло шиповник морщинистый (Rosa rugosa) в список вредных и инвазивных видов растений. С 1 июня в стране начал действовать запрет на его импорт и продажу, сообщается на сайте ведомства.

Растение появилось в стране в 1990-х гг. и получило широкое распространение. Власти Финляндии призвали жителей уничтожать шиповник в садах, парках, на пляжах, обочинах дорог. Они рассчитывают избавиться от растения в течение трех лет.

Этим же постановлением в Финляндии запретили содержать и разводить волкособов – гибридов волка и собаки. При этом животных, которые заводились до 1 июня как домашние питомцы, разрешено держать дома до конца их жизни.

Шиповник морщинистый представляет собой кустарник высотой до двух метров, который при благоприятных условиях образует густые непроходимые заросли. Корневая система у этого растения очень мощная, проникает на глубину до 2,5 м и дает многочисленные отростки.

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Президент Австрии одобрил состав переходного правительства

Ведомости
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Президент Австрии Александр Ван дер Беллен одобрил состав переходного правительства страны, предложенный временным канцлером Бригитте Бирляйн, сообщает агентство APA. По его данным, президент уже провел беседу с каждым из назначенных министров и 3 июня приведет членов правительства к присяге.

Бирляйн была назначена канцлером Австрии 30 мая, став первой женщиной на этом посту. Она будет возглавлять переходное правительство до досрочных выборов в сентябре.

Предыдущий канцлер Себастьян Курц был отправлен в отставку после того, как австрийский парламент 27 мая вынес ему вотум недоверия. Голосование было инициировано оппозицией на фоне политического скандала с участием бывшего вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе.

В середине мая журнал Spiegel и издание Süddeutsche Zeitung опубликовали видеозапись, на которой была запечатлена беседа Штрахе с женщиной, которую немецкие СМИ назвали богатой россиянкой Аленой Макаровой. Она предлагала политику материальную поддержку на выборах, а в ответ попросила помощи в бизнесе.

На фоне скандала Штрахе 18 мая подал в отставку с поста вице-канцлера, а Курц объявил о намерении провести в стране досрочные выборы. Президент поддержал его решение.

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Bloomberg сообщил о возможном отказе Apple от iTunes

Ведомости
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Корпорация Apple на ежегодной Всемирной конференции для разработчиков (Worldwide Developers Conference, WWDC) представит обновленную операционную систему и анонсирует ряд нововведений, сообщает Bloomberg. В частности, компания может объявить о решении отказаться от компьютерной программы iTunes. Она на протяжении долгого времени была необходима для синхронизации мобильной техники Apple с компьютерами пользователей.

Главной новостью, как полагает агентство, станет полноценное обновление операционной системы iOS, которая, вероятно, получит порядковый номер 13. Ее основной особенностью, по данным Bloomberg, станет наличие темной цветовой гаммы оформления.

Также изменения могут коснуться «умных» часов Apple Watch, которые компания планирует сделать более независимыми от смартфонов в плане управления. Примерно такой же подход Apple планирует применить и к планшетным компьютерам iPad, которые в перспективе должны стать практически полноценной альтернативой ноутбукам.

Что Apple показала на последней презентации в прошлом году

Бизнес
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РЖД в августе запустит поезд с детским купе

Ведомости
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Федеральная пассажирская компания («дочка» РЖД) готовится запустить пилотный проект «детское купе», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу. Первый поезд со специальным купе, оборудованным для пассажиров с детьми, отправится 22 августа из Москвы в Анапу.

В купе нового типа нижние места будут оборудованы специальными устройствами для защиты ребенка от падения. Также там будут предусмотрены настольные игры и игрушки.

Поезд с детским купе будет курсировать между Москвой и Анапой месяц. После этого специалисты проанализируют отзывы пассажиров и примут решение о целесообразности дальнейшего распространения нового сервиса.

РЖД представила новые вагоны купе. Теперь там есть душевые и сейфы

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Бизнес
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«Роснефть» начала строительство топливозаправочного комплекса в «Пулково»

Ведомости
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«Роснефть» начала строительство топливозаправочного комплекса (ТЗК) в петербургском аэропорту «Пулково», 2 июня состоялась церемония закладки первого камня в фундамент, передает «Интерфакс».

Инвестиции в проект оцениваются в 3 млрд руб., сообщил на церемонии главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин. Ожидается, что проектная мощность ТЗК «Пулково» составит 300 000 т авиакеросина, это около 50% от годового объема заправок. Проект реализуется дочерними структурами «Роснефти» и ВТБ на базе совместного предприятия ООО «ТЗК Пулково».

Работа будет проводиться в два этапа. Первый, включающий в себя строительство приемно-расходного склада и подключение его к централизованной заправочной системе, должен завершиться до 2020 г. В ходе второго этапа до 2021 г. планируется построить приемный склад на территории города с межскладским топливопроводом.

В 2016 г. правительство Санкт-Петербурга присвоило проекту по строительству топливозаправочного комплекса в «Пулково» статус стратегического инвестиционного проекта.

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Политика
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Трамп посоветовал Лондону не платить за выход из Евросоюза

Ведомости
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Президент США Дональд Трамп посоветовал властям Великобритании не выплачивать Брюсселю отступные в размере 39 млрд фунтов стерлингов (около $50 млрд) за выход из Евросоюза. Об этом он сказал в интервью газете The Times перед своим визитом в Лондон.

«Если бы я был на месте британских властей, то я бы не выплачивал $50 млрд. Так поступил бы я. Я не заплатил бы, это огромная сумма», – сказал президент США.

Трамп подтвердил, что предлагал британскому премьеру Терезе Мэй подать в суд на ЕС, чтобы иметь больше рычагов воздействия на Брюссель. Но так как британцы решили этого не делать, им будет очень непросто договориться о хорошей сделке, добавил Трамп. По его мнению, Лондону лучше выйти из Евросоюза без соглашения, если Брюссель откажется предоставить британской стороне то, к чему она стремится. Для ведения переговоров с Брюсселем Трамп посоветовал отправить известного евроскептика, лидера партии Brexit Найджела Фаража, который, по мнению президента, является очень толковым человеком.

Трамп также пообещал в течение нескольких месяцев после Brexit заключить с Великобританией сделку о свободной торговле, чтобы помочь Лондону компенсировать потери, понесенные в результате изменений в торговых отношениях с ЕС.

Великобритания должна была покинуть Евросоюз 29 марта, но парламент трижды голосовал против варианта Brexit, о котором Мэй договорилась с Брюсселем. В итоге Евросоюз предложил Великобритании отложить Brexit до 31 октября, чтобы избежать ситуации, когда страна покинет блок без каких-либо договоренностей. При этом Брюссель отказался пересматривать условия достигнутого с Мэй соглашения.

На прошлой неделе Мэй официально объявила об уходе с поста лидера консервативной партии. Это означает, что она должна покинуть и пост премьера. Мэй уйдет в отставку в 7 июня, после чего будет сформирован список кандидатов на пост лидера консервативной партии.

Политика
Новости

Лидер Социал-демократической партии Германии подала в отставку

Ведомости
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Немецкий политик Андреа Налес сообщила, что уйдет в отставку с должности лидера Социал-демократической партии Германии (СДПГ), передает Bild со ссылкой на ее заявление. Налес также покинет пост председателя фракции СДПГ в бундестаге. Официальное заявление об увольнении она подаст 3 июня.

Такое решение Налес приняла после выборов в Европарламент, на которых СДПГ заняла лишь третье место, набрав 15,8% голосов. Лидером голосования стал альянс Христианско-демократического союза (ХДС) и Христианско-социального союза (28,9%), на втором месте – партия «Зеленые» (20,5%).

Выборы показали, что социал-демократы продолжают терять поддержку населения: на голосовании в 2014 г. СДПГ поддержали 27,3% избирателей, в 2017 г. – 20,5%.

Еще одним ударом для социал-демократов стал исторический проигрыш на региональных выборах в Бремене, которые прошли 26 мая. СДПГ впервые за 72 года уступила лидерство в этом регионе ХДС.

Налес стала председателем фракции СДПГ в 2017 г., а лидером партии – в 2018 г. В третьем кабинете канцлера Германии Ангелы Меркель в 2013–2017 гг. Налес занимала должность федерального министра труда и общественных дел Германии.

Политика
Новости

ФСИН проверит видео с банкетом для заключенных в орловской колонии

Ведомости
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Управление Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Орловской области начало проверку после появления в СМИ видеозаписи, сообщается на сайте УФСИНа. Материалы проверки будут переданы в следственные органы, отмечается в сообщении.

Как пояснила РБК пресс-служба УФСИНа по Орловской области, проверка проводится с 30 мая по факту распространения в СМИ кадров, на которых осужденные празднуют Пасху в колонии.

Видео с празднованием Пасхи опубликовало 1 июня издание «Орловские новости».

Кроме того, собеседник «Орловских новостей» рассказал, что в колонии из-за попустительства администрации некоторые заключенные устанавливают свои порядки. В результате, по словам источника, 27 мая был избит один из заключенных, которого пришлось госпитализировать. По данным издания, прокуратура начала проверку по данному факту.

Бизнес
Новости

Прокуратура начала проверку после задержки выдачи багажа в «Шереметьево»

Ведомости
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Транспортная прокуратура начала проверку после ситуации с задержкой выдачи багажа в московском аэропорту «Шереметьево». Об этом агентству городских новостей «Москва» сообщила пресс-служба Московской межрегиональной транспортной прокуратуры. Прокуроры проверят, соблюдались ли в данной ситуации права пассажиров.

Накануне пользователи социальных сетей начали жаловаться на значительные задержки выдачи багажа в «Шереметьево». В некоторых сообщениях говорилось, что ждать багаж приходилось больше часа.

Позже пресс-служба аэропорта подтвердила проблемы с выдачей багажа, объяснив их пиковой нагрузкой в высокий туристический сезон. В сообщении подчеркивалось, что система обработки и транспортировки багажа работала в штатном режиме.

По итогам прошлого года «Шереметьево» вошло в число самых загруженных аэропортов Европы благодаря чемпионату мира по футболу. Как сообщал Bloomberg, в 2018 г. пассажиропоток в «Шереметьево» вырос на 14,3% до 45,9 млн человек. Аэропорт занял десятую строчку составленного агентством рейтинга.

10 самых загруженных аэропортов Европы

Политика
Новости

Роспотребнадзор предупредил о вспышке лихорадки денге в Таиланде

Ведомости
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Роспотребнадзор предупредил российских туристов о вспышке лихорадки денге в Таиланде. По данным ведомства, с начала года в центральных и южных районах страны зарегистрировано более 30 000 случаев заболевания, в том числе 21 000 – за последние две недели. При этом 90 случаев закончились летальным исходом.

Рост заболеваемости связан с тем, что в Таиланде начинается сезон муссонов и стоит сильная жара, пояснил Роспотребнадзор.

Лихорадка денге – это острое вирусное заболевание, основными переносчиками которого являются комары. Власти Таиланда принимают меры, предотвращающие распространение инфицированных насекомых, отмечается в сообщении.

Туристам Роспотребнадзор советует соблюдать меры предосторожности: носить закрытую одежду, применять репелленты, отпугивающие насекомых, засетчивать окна и двери.

Самые привлекательные столицы мира для туристов

Политика
Новости

Познер попал в базу данных сайта «Миротворец»

Ведомости
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Российский журналист и телеведущий Владимир Познер попал в базу данных украинского сайта «Миротворец» за посещение Крыма, сообщает «РИА Новости».

На сайте говорится, что Познер внесен в базу за «сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения в захваченный российскими оккупантами Крым, участие в пропагандистских мероприятиях России против Украины, участие в попытках легализации аннексии Автономной Республики Крым».

Познер связал свое попадание в базу «Миротворца» с поездкой в Ялту в апреле в качестве председателя жюри конкурса «ТЭФИ-Капитал». Он добавил, что комментариев по данному поводу у него нет. «Комментировать глупости – дело пустое. Враг ли я Украины? Конечно нет. Буду ли я страдать от того, что мне запрещен въезд на Украину? Тоже нет. Вот, собственно, и все», – написал журналист на своем сайте.

Украинский сайт «Миротворец» был создан в 2014 г., он позиционирует себя как «интернет-представительство центра исследований преступлений против основ национальной безопасности Украины, мира, безопасности граждан». Сайт содержит открытую базу личных данных людей, опубликованных без их согласия. Ресурс получил широкую известность после убийства писателя Олеся Бузины и депутата Олега Калашникова, чьи личные данные, включая адреса, опубликовал «Миротворец».

В базу попадают журналисты, ополченцы из самопровозглашенных ДНР и ЛНР и другие граждане, которых основатели сайта считают «изменниками родины» и «агентами Кремля». В базе есть сведения о некоторых российских деятелях культуры.

Стиль жизни
Новости

«Ливерпуль» в шестой раз в истории выиграл Лигу чемпионов

Ведомости
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Английский «Ливерпуль» в шестой раз в истории выиграл Лигу чемпионов. В финале мерсисайдцы обыграли лондонский «Тоттенхэм» со счетом 2:0. На второй минуте матча нападающий Мохамед Салах реализовал пенальти, второй гол на 87-й минуте забил нападающий Дивок Ориги.

Финал прошел в Мадриде. «Ливерпуль» до этого выигрывал турнир в 2005, 1984, 1981, 1978 и 1977 гг. При этом клуб уже 29 лет не может выиграть национальное первенство, в этом году он занял лишь второе место.

«Тоттенхэм» впервые вышел в финал Лиги чемпионов. Ранее лондонцы дважды выигрывали второй по значимости в Европе международный футбольный турнир – Кубок UEFA (с 2010 г. – Лига Европы); в 1984 и 1972 гг.

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