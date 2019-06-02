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Власти Финляндии запретили продажу и ввоз шиповника в страну

Министерство сельского и лесного хозяйства Финляндии внесло шиповник морщинистый (Rosa rugosa) в список вредных и инвазивных видов растений. С 1 июня в стране начал действовать запрет на его импорт и продажу, сообщается на сайте ведомства.

Растение появилось в стране в 1990-х гг. и получило широкое распространение. Власти Финляндии призвали жителей уничтожать шиповник в садах, парках, на пляжах, обочинах дорог. Они рассчитывают избавиться от растения в течение трех лет.

Этим же постановлением в Финляндии запретили содержать и разводить волкособов – гибридов волка и собаки. При этом животных, которые заводились до 1 июня как домашние питомцы, разрешено держать дома до конца их жизни.

Шиповник морщинистый представляет собой кустарник высотой до двух метров, который при благоприятных условиях образует густые непроходимые заросли. Корневая система у этого растения очень мощная, проникает на глубину до 2,5 м и дает многочисленные отростки.