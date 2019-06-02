РЖД в августе запустит поезд с детским купе

Политика

Новости

Трамп посоветовал Лондону не платить за выход из Евросоюза

Президент США Дональд Трамп посоветовал властям Великобритании не выплачивать Брюсселю отступные в размере 39 млрд фунтов стерлингов (около $50 млрд) за выход из Евросоюза. Об этом он сказал в интервью газете The Times перед своим визитом в Лондон.

«Если бы я был на месте британских властей, то я бы не выплачивал $50 млрд. Так поступил бы я. Я не заплатил бы, это огромная сумма», – сказал президент США.

Трамп подтвердил, что предлагал британскому премьеру Терезе Мэй подать в суд на ЕС, чтобы иметь больше рычагов воздействия на Брюссель. Но так как британцы решили этого не делать, им будет очень непросто договориться о хорошей сделке, добавил Трамп. По его мнению, Лондону лучше выйти из Евросоюза без соглашения, если Брюссель откажется предоставить британской стороне то, к чему она стремится. Для ведения переговоров с Брюсселем Трамп посоветовал отправить известного евроскептика, лидера партии Brexit Найджела Фаража, который, по мнению президента, является очень толковым человеком.

Трамп также пообещал в течение нескольких месяцев после Brexit заключить с Великобританией сделку о свободной торговле, чтобы помочь Лондону компенсировать потери, понесенные в результате изменений в торговых отношениях с ЕС.

Великобритания должна была покинуть Евросоюз 29 марта, но парламент трижды голосовал против варианта Brexit, о котором Мэй договорилась с Брюсселем. В итоге Евросоюз предложил Великобритании отложить Brexit до 31 октября, чтобы избежать ситуации, когда страна покинет блок без каких-либо договоренностей. При этом Брюссель отказался пересматривать условия достигнутого с Мэй соглашения.

На прошлой неделе Мэй официально объявила об уходе с поста лидера консервативной партии. Это означает, что она должна покинуть и пост премьера. Мэй уйдет в отставку в 7 июня, после чего будет сформирован список кандидатов на пост лидера консервативной партии.