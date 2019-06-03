В «Пятерочках» появятся аптечные пункты выдачи заказов
В магазинах «Пятерочка» появятся аптечные пункты выдачи заказов, говорится в пресс-релизе X5 Retail Group (в нее входит сеть «Пятерочка»).
Группа подписала соглашение о сотрудничестве между X5 ОМНИ, развивающей технологическую платформу почтовых сервисов X5, и фармацевтическими компаниям «Медэкспорт – Северная звезда» и «Здравсервис». Они договорились о том, что в «Пятерочках» до конца 2025 г. откроется 950 аптечных пунктов выдачи заказов. «Медэкспорт – Северная звезда» и «Здравсервис» на условиях долгосрочной аренды откроют аптеки, в которых будут выдаваться интернет-заказы. Доставка в пункты выдачи будет осуществляться за счет логистической инфраструктуры X5 через собственные сортировочные центры компаний.
Как пояснил директор по развитию стратегических бизнесов X5 Retail Group Игорь Плетнев, который цитируется в пресс-релизе, стратегия группы не предусматривает открытия собственных аптек, но наличие такого сервиса в магазинах «является важным дополнительным удобством» для клиентов.