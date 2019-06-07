Группа ЕСН начала переговоры с китайцами о поставках метанола

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Калви не приедет на Петербургский экономический форум

Адвокаты основателя Baring Vostok Майкла Калви, находящегося под домашним арестом, так и не получили ответ от Следственного комитета России (СКР), можно ли ему поехать на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2019), сообщил «Ведомостям» адвокат Калви Дмитрий Клеточкин. «Я в прошлый четверг подавал в СКР ходатайство – ответа до сих пор нет», – сказал адвокат.

«РИА Новости» отмечает, что комментарием СКР пока не располагает.

ПМЭФ проходит 6–8 июня. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил телеканалу RT, что Кремль хотел бы видеть Калви на экономическом форуме. «Что касается дела Майкла Калви. Это досадное дело. Мы очень сожалеем по поводу этого. Конечно, мы хотели бы видеть Майкла среди участников форума, поскольку он более 15 лет является активным игроком на российском рынке», – отмечал Песков.

Baring Vostok в конце мая сообщил, что Калви зарегистрирован как участник форума. Его адвокаты подали прошение в СКР с просьбой разрешить бизнесмену поехать на форум. 5 июня Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) пообещала организовать поездку Калви на ПМЭФ, если получит соответствующее уведомление от следователей. «Если такое разрешение поступит, мы со своей стороны все сделаем, все организуем как надо. Никаких проблем в этом нет», – говорил заместитель директора ФСИН Валерий Максименко.

Уголовное дело против Калви было возбуждено в феврале. По делу проходят также партнеры фонда Ваган Абгарян и Филипп Дельпаль, директор по инвестициям Иван Зюзин, бывший председатель правления банка «Восточный» Алексей Кордичев и экс-гендиректора НАО «Первое коллекторское бюро» Максим Владимиров. Всем им предъявлены обвинения в хищении 2,5 млрд руб. у банка «Восточный». Все фигуранты были арестованы. В апреле суд смягчил меру пресечения для Калви и Кордичева, заменив содержание под стражей на домашний арест. Другие фигуранты дела по-прежнему в СИЗО. Все фигуранты, кроме Кордичева, отрицают свою вину.