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Больше половины россиян покупают товары только по акции

Доля россиян, покупающих товары только по акциям, по итогам 2018 г. достигла рекордных 50,6%, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование компании Ipsos Comcon. В 2016 г. покупки только по акциям совершал 41% россиян, а в 2017 г. – 45%.

Потребитель привык экономить и готов ждать начала скидок, понимая, что рано или поздно торговые сети предложат тот или иной товар по акции, отметили в Ipsos. В «Nielsen Россия» рост числа россиян, стремящихся к экономии, связывают с продолжающимся падением доходов населения и индекса потребительского доверия.

В «Nielsen Россия» уточнили, что в некоторых категориях товаров повседневного спроса доля акционных достигает 70%. По данным компании, в I квартале этого года доля экономящих россиян выросла на семь процентных пунктов до 69%. Число респондентов, которые переключаются на более доступные продовольственные товары, за тот же период увеличилось c 55 до 57%.

Представитель X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») заявил изданию, что в 2018 г. ритейлер решил ограничить долю промотоваров в магазинах сети и сегодня на них приходится 35%. В сегменте бытовой техники и электроники такие товары последние два-три года составляют более 50% всей продукции, подсчитали в группе «М.Видео – Эльдорадо» и объединенной компании «Связной – Евросеть».