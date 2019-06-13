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Нефть подорожала на 3,5% из-за нападения на танкеры в Оманском заливе

Цены на нефть выросли в среднем на 3,5% после происшествия с японскими танкерами в Оманском заливе, свидетельствуют данные торгов на Интерконтинентальной бирже. К 14.40 мск стоимость августовских фьючерсов на нефть марки Brent увеличилась на 3,7% до $62,27 за баррель. Июльские фьючерсы на нефть WTI в это же время стоили $52,98 за баррель, прибавив в цене 3,5%.

Иранские и арабские СМИ 13 июня сообщили, что в Оманском заливе произошли два взрыва, было совершено нападение на два нефтяных танкера. Одно из двух судов было арендовано японской транспортной компанией Kokuka Sangyo, утверждает телеканал Press TV. Второе принадлежало компании Frontline, зарегистрированной на Бермудских островах. Reuters отмечает, что в зоне происшествия находятся корабли ВМС США.

По данным агентства IRNA, после нападения Иран спас с нефтяных танкеров 44 моряка, доставив их на свою территорию. Как рассказал «РИА Новости» представитель Frontline, на борту принадлежащего компании судна находились 11 россиян, 11 филиппинцев и один гражданин Грузии.