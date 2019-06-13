Бизнес

Новости

Минфин предложил разрешить онлайн-продажу алкоголя с 2020 года

Минфин доработал законопроект о легализации торговли алкоголем в интернете, пишет РБК. Согласно тексту документа, копия которого есть у издания, онлайн-торговля алкогольными напитками начнется 1 января 2020 г. На первом этапе, с 1 января 2020 г. до 1 января 2021 г., продавать в сети можно будет только вина с защищенным географическим указанием и защищенным наименованием места происхождения, отмечается в документе. На втором этапе, до 1 января 2023 г., в сети будет разрешена продажа пива, пивных напитков, сидра, медовухи, пуаре и продукции сельскохозяйственных компаний, производящих вина.

При этом торговые сети на протяжении этих двух этапов не смогут продавать алкоголь через интернет.

Для того чтобы компании начать продажи алкоголя в интернете, необходимо будет подать заявку на включение в специальный реестр Росалкогольрегулирования (РАР), а также зарегистрироваться в доменной зоне egais.ru. Оплата товара будет происходить при получении.

Новую версию законопроекта уже одобрили Минпромторг и Минсельхоз, уточняет РБК. В пресс-службе Минфина сообщили, что нынешняя версия законопроекта после согласования будет дорабатываться и снова проходить межведомственное согласование. В документ будут «вноситься несущественные правки, больше технического характера», отметили в министерстве.

В России онлайн-продажи алкоголя были ограничены постановлением правительства в 2007 г. В 2014 г. группа депутатов предлагала ужесточить дистанционную продажу алкоголя. Представители бизнеса, напротив, просили снять ограничения. В августе 2015 г. «Опора России» направила в РАР письмо с соответствующей просьбой. Разработку законопроекта поручили Минфину.