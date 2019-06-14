Бывший гендиректор «Сибура» Голдовский купил нефтяную компанию First Oil

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Средний чек россиян за поход в магазин достиг минимума с начала года

Средний чек россиянина за один поход в магазин в мае снизился на 4 руб. по сравнению с апрелем — до 553 руб., достигнув самого низкого значения с начала года, передает РИА Новости со ссылкой на исследование холдинга «Ромир».

Отмечается, что средний чек снижается второй месяц подряд. «И, возможно, это еще не предел, если опираться на прошлогодний опыт», — считают авторы исследования. Средний чек в гипермаркетах в мае снизился на 2,2% по сравнению с апрелем, в супермаркетах — на 2,8%, в дискаунтерах — на 0,6%, в магазинах традиционной торговли — на 3,1%. При этом в годовом выражении показатель в дискаунтерах увеличился на 3,7%. В остальных форматах чек уменьшился. Авторы исследования указывают, что в целом в мае традиционно снижается потребительская активность из-за продолжительных праздников.

За май вырос средний чек на Дальнем Востоке (на 1,6%, до 639 руб.), в Поволжье (на 1,2%, до 503 руб.), на Урале (на 0,9%, до 574 руб.) и в Южном федеральном округе (на 0,2%, до 566 руб.). В Центральном федеральном округе снижение среднего чека оказалось самым серьезным — на 3,6%, до 614 руб. Показатель также снизился в Северо-Западном округе (на 0,5%, до 611 рублей) и в Сибири (на 0,4%, до 465 рублей). В Москве средний чек в мае снизился на 2,5% — до 719 руб., в Санкт-Петербурге — на 2,6%, составив 699 руб.

Исследование «Ромира» основано на данных потребления 40 000 россиян, 15 000 домохозяйств в 220 городах страны. Участники исследования сканируют штрих-коды всех товаров, приносимых домой. Данные сканирования в онлайн-режиме поступают в базу исследования.