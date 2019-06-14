Бывший гендиректор «Сибура» Голдовский купил нефтяную компанию First Oil
Бывший генеральный директор «Сибура» Яков Голдовский приобрел нефтяную компанию First Oil у инвесткомпании Gem Capital, принадлежащей бывшему менеджеру «Газпрома» Анатолию Палию, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. Издание указывает, что аналитики оценивают сумму сделки в $200 млн.
Основные активы First Oil располагаются в Ханты-Манскийском автономном округе и республике Коми. Добыча в 2018 г. составила около 600 000 тонн нефти.
Голдовский в данный момент занимается нефтяным и химическим бизнесом через австрийский Petrochemical Holding, в который входит, в частности, химический завод «Корунд». По словам источников газеты, Голдовский намерен увеличить ресурсную базу, в том числе за счет покупки других активов в России. По словам источников «Коммерсанта», сделка была профинансирована через ВТБ, в банке это не стали комментировать. Связаться с Голдовским изданию не удалось. В Gem Capital подтвердили факт продажи актива, но не стали называть покупателя.
Голдовский известен тем, что в конце 1990-х гг. собрал в одну компанию разрозненные нефтехимические активы на базе которых в итоге возникла крупнейшая в стране нефтехимическая компания «Сибур». В январе 2002 г. Голдовский был арестован в приемной предправления «Газпрома». Отсидев семь месяцев, Голдовский согласился продать «Газпрому» акции «Сибура» за $96 млн. После этого он переехал с семьей в Вену. В 2011 г. Голдовский хотел развивать нефтехимический бизнес с «Башнефтью», а позднее — с АФК «Система», но партнерство не сложилось.