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Reuters: Сечин мог использовать самолеты «Роснефти» в личных целях

Корпоративные самолеты «Роснефти» несколько раз летали на курорты в то же время, когда там отдыхали главный исполнительный директор компании Игорь Сечин или люди из его окружения, сообщает Reuters.

Агентство отследило 290 рейсов «Роснефти» в период с января 2015 г. по май 2019 г. Из них 96 пришлись на праздничные дни или на период с середины дня пятницы в Москве до утра понедельника.

За четыре с половиной года корпоративные самолеты компании восемь раз летали на Сардинию, 15 раз – на Мальдивы, семь раз – в испанскую Пальма-де-Майорку, подсчитал Reuters. «Роснефть» не публиковала информацию об официальных мероприятиях в этих местах, хотя компания не всегда раскрывает данные о своих встречах, отмечает агентство. При этом бывшая жена Сечина и его друзья публиковали в соцсетях фотографии из тех же мест, где в тот момент находились самолеты «Роснефти», пишет Reuters. Сам Сечин не появлялся в сообщениях в соцсетях с курортов, но агентство сфотографировало человека, похожего на него, когда он садился в самолет «Роснефти» в аэропорту Пальма-де-Майорки в прошлом году.

«Роснефть» на запрос Reuters ответила, что проводит свою работу с партнерами по всему миру и административные расходы осуществляются в соответствии с корпоративными стандартами. В кодексе деловой и корпоративной этики «Роснефти» говорится, что ее сотрудники не используют имущество и активы компании в личных целях. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался прокомментировать агентству эту ситуацию, отметив, что это внутренний вопрос компании.