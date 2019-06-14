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РБК узнал о планах H&M вывести на российский рынок новый бренд

H&M Group планирует вывести на российский рынок свой бренд &Other Stories. Сейчас компания ищет помещения под магазины, сообщает РБК со ссылкой на источники на рынке коммерческой недвижимости.

Компания выбрала два помещения, рассказал собеседник издания. Одно из них находится в историческом центре Москвы, второе – внутри Садового кольца. По его информации, открытие магазинов намечено на 2021 г. При «удачном раскладе» они могут открыться уже в следующем году, заявил другой источник РБК.

Представитель &Other Stories сказал изданию, что они всегда рассматривает новые рынки, но сейчас не готовы что-либо подтвердить. Всего у бренда 69 магазинов по всему миру.

В ноябре прошлого года H&M Group вывел на российский рынок бренд COS. В России также представлены и другие бренды ритейлера: H&M, H&M Home и Monki.