Danone подал иск к «Савушкину продукту» из-за дизайна упаковки для йогурта
Российское подразделение Danone – ОАО «Данон Россия» – подало в суд на белорусского производителя молочных продуктов ОАО «Савушкин продукт». Об этом свидетельствуют данные в судебной картотеке, обратил внимание РБК.
Иск подан в Арбитражный суд Москвы. Сумма исковых требований – 88 млн руб.
Как рассказал РБК представитель российского офиса Danone, компания отстаивает в суде свои авторские права на дизайн упаковки продуктов. По версии Danone, в 2018 г. «Савушкин продукт», который также выпускает йогурты с бифидобактериями, изменил дизайн линейки своей продукции «Оптималь», сделав его сходным с дизайном линейки Danone – «Активиа».
Представитель Danone отметил, что до подачи иска компания неоднократно требовала от «Савушкина продукта» изменить дизайн, но ни на одно письмо не получила ответа. Он добавил, что Danone тратит на дизайн и продвижение «колоссальные средства».
Пресс-служба «Савушкина продукта» не ответила на запрос РБК.
«Савушкин продукт» – крупнейший производитель молочных продуктов в Белоруссии. Он является крупным поставщиком в Россию и другие страны Восточной Европы.
«Активиа» – второй крупнейший по выручке бренд Danone по итогам 2018 г., говорится в отчетности компании.