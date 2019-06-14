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Чистый убыток ОАК в 2018 году вырос в семь раз

Чистый убыток Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) по МСФО в прошлом году увеличился более чем в семь раз по сравнению с 2017 г. и составил 18,5 млрд руб. Такие данные приведены в отчетности компании.

Выручка при этом сократилась почти на 9% до 411,6 млрд руб. Себестоимость продаж снизилась на 12% и составила 315,4 млрд руб. Валовая прибыль увеличилась на 3% до 96,2 млрд руб. Негативное влияние на финансовые показатели оказали уменьшение поставок по гособоронзаказу, влияние курсовых разниц, создание резервов и оценочных обязательств. «Кроме того, компания реализует крупную инвестиционную программу», – отмечается в отчетности.

Ранее совет директоров холдинга рекомендовал акционерам на годовом собрании принять решение не выплачивать дивиденды по итогам 2018 г. из-за убытка.

ОАК создана в 2006 г. для консолидации конструкторских бюро и авиастроительных предприятий России. Основным акционером выступало Росимущество, но в октябре 2018 г. президент Владимир Путин подписал указ о передаче 92,31% находящихся в федеральной собственности акций ОАК «Ростеху».