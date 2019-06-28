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СМИ узнали сумму компенсации России Казахстану за загрязненную нефть

«Транснефть» выплатит «Казтрансойл» за загрязеннную нефть компенсацию, которая составит $15 за баррель, сообщает Reuters со ссылкой на три источника. Такую же сумму компенсации называют и источники Bloomberg.

По словам собеседников Reuters, общая сумма компенсации составит $76 млн. Она предполагает возмещение убытков от потери качества сырья, простоя и хранения, говорит они.

О том, что «Казтрансойл» достиг договоренности с «Транснефтью» о компенсации за испорченную нефть, стало известно накануне, 28 июня. «Мы сдали в Самаре примерно 600 000 т нефти чистыми в начале мая и получили аналогичный объем в Усть-Луге уже с превышением вредных примесей», — сообщил представитель казахстанской компании.

В апреле российская нефть Urals, загрязненная хлорорганическими соединениями, попала по нефтепроводу «Дружба» на белорусский НПЗ в Мозыре. Польша и другие страны прекратили ее прокачку. Белоруссия и Россия договорились, что прокачают через свои трубопроводы 1,3 млн т загрязненной нефти и до 10 июня очистят «Дружбу». «Транснефть» заявила, что загрязнение произошло в результате мошенничества с поставками нефти. По оценкам Минэнерго, общий ущерб составил около $100 млн.

«Казтрансойл» – первая пострадавшая от загрязнения сторона, с которой «Транснефть» договорилась о компенсации. Транзитом через трубы «Транснефти» также экспортируется нефть Азербайджана и Туркмении, но о договоренностях с ними пока не известно. Не определена и сумма возмещения Белоруссии и другим европейским странам, куда попала грязная нефть или в которые прекратились поставки сырья из-за приостановки прокачки.