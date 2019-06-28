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«Русгидро» обсуждает со структурой Мельниченко конвертацию долга ДГК

«Русгидро» ведет переговоры с миноритариями «Дальневосточной энергетической компании» (ДЭК), чтобы конвертировать долг принадлежащей ей «Дальневосточной генерирующей компании» в 40,5 млрд руб. в капитал «Русгидро». Об этом в пятницу на годовом общем собрании акционеров сообщил генеральный директор «Русгидро» Николай Шульгинов.

Конвертацию займа в компании считают наиболее эффективным механизмом снижения долговой нагрузки ДГК, сказал Шульгинов.

52,07% ДЭК принадлежит «Русгидро», 41,84% – у МК «Доналинк» Андрея Мельниченко. Как писал «Коммерсантъ», в правительстве обсуждают сделку между акционерами ДЭК, в результате которой структуры Мельниченко обменяют долю в ДЭК на Лучегорский угольный разрез в Приморье с годовой добычей 5 млн т и Приморскую ГРЭС мощностью 1,46 ГВт. Это может быть условием конвертации долга ДГК.

Шульгинов не ответил на вопрос, фигурируют ли эти активы в переговорах, отметив, что параметры сделки не определены.