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РБК: Скворцова попросила правительство купить Минздраву Falcon вместо SSJ100

Министр здравоохранения Вероника Скворцова обратилась в правительство с просьбой закупить для Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) французский самолет Falcon 7X вместо Sukhoi Superjet 100. Об этом говорится в письме министра, с которым ознакомился РБК. Его подлинность изданию подтвердил источник, близкий к Минздраву.

Согласно документу, сейчас у ФМБА нет самолетов. Ведомство планирует закупить один для проведения санитарно-авиационной эвакуации.

В своем письме Скворцова отмечает, что Falcon может осуществлять беспосадочные перелеты на более дальние расстояния, чем SSJ100. Это преимущество актуально для выполнения медико-санитарной эвакуации в Москву и Санкт-Петербург из регионов Дальнего Востока. У Falcon также малый разбег перед взлетом, поэтому его можно использовать на ультракоротких взлетных полосах. Кроме того, французский самолет дешевле: он обойдется государству в 4,2 млрд руб., а SSJ100 — в 5,4 млрд руб.

Почему министр сравнивает именно эти два самолета, неясно, отмечает РБК. Источник издания рассказал, что ФМБА обсуждало поставку спецверсии SSJ100 с его производителем и получило от него коммерческое предложение. Сейчас два таких самолета эксплуатирует МЧС.