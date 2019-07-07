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В ОБСЕ приняли резолюцию против «Северного потока – 2» и «Турецкого потока»

Комитет по политическим вопросам и безопасности парламентской ассамблеи ОБСЕ принял резолюцию, в которой назвал газопроводы «Северный поток – 2» и «Турецкий поток» потенциальными средствами политического и экономического давления на зависимые от поставок страны. Трансляция заседания комитета велась на YouTube.

Автором резолюции под названием «Энергетическая безопасность в регионе ОБСЕ» является парламентарий из Литвы Рута Милюте. Поправку, выражающую особую обеспокоенность в связи с реализацией проектов «Северный поток – 2» и «Турецкий поток», внесла группа парламентариев от США, Литвы и Канады.

Резолюция призывает правительства стран – участников ОБСЕ отказаться от использования энергоресурсов в качестве инструмента подчинения и оказания влияния на страны, зависящие от импорта, осуществления поставок или транзита энергоресурсов.

«Северный поток – 2» – трансбалтийский газопровод «Газпрома», который должен соединить Россию и Германию. По нему будут осуществляться прямые поставки российского газа в Европу в обход Украины. Введение газопровода в эксплуатацию планируется в конце этого года. Он строится по дну Балтийского моря, проектная мощность трубы составит 55 млрд куб. м в год. Стоимость проекта оценивается почти в 10 млрд евро.

«Турецкий поток» – газопровод из России в Турцию через Черное море. Первая нитка предназначена для поставок газа турецким потребителям, вторая – для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Мощность первой и второй ниток составит по 15,75 млрд куб. м каждая. Ввод в эксплуатацию запланирован на конец года.