Бизнес

Новости

«Дочка» «Транснефти» прекратила спонсировать Ночную хоккейную лигу Путина

Дочерняя компания «Транснефти» – Новороссийский морской торговый порт (НМТП) – прекратила спонсировать Ночную хоккейную лигу, сообщает РБК со ссылкой на источник в лиге. Информацию об этом изданию подтвердил пресс-секретарь «Транснефти» Игорь Демин.

НМТП был спонсором Ночной хоккейной лиги с 2016 г. На тот момент компания принадлежала «Транснефти» и группе «Сумма» бизнесмена Зиявудина Магомедова. Сейчас Магомедов находится под арестом вместе с братом Магомедом, занимавшим до апреля прошлого года пост президента Ночной хоккейной лиги. В октябре 2018 г. «Транснефть» купила у «Суммы» 25,05% НМТП, став контролирующим акционером порта.

По словам источника РБК, на заседании президиума Фонда развития любительского хоккея «Ночная хоккейная лига» 20 июня было объявлено об уходе с поста председателя президиума вице-президента «Транснефти» Бориса Короля. Король возглавлял президиум с апреля 2018 г. Демин пояснил, что с начала июля НМТП вышел из числа спонсоров Ночной хоккейной лиги и уход Короля связан именно с этим. Новым председателем был избран старший вице-президент «Норникеля» Сергей Батехин. На официальном сайте лиги генеральными спонсорами указаны «Сибантрацит», «Норникель» и «Транснефть».

Ночная хоккейная лига была создана в декабре 2011 г. по инициативе президента Владимира Путина и ветеранов отечественного хоккея. В нее входят хоккеисты-любители по всей стране.

Путин сыграл в хоккей на Красной площади