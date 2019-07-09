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Erich Krause отрицает вывод денег в офшор под видом рекламы в «Своей игре»

Канцелярский бренд Erich Krause отрицает вывод средств в офшор на Кипр под видом оплаты рекламы в телепередаче «Своя игра», об этом «Ведомостям» сообщили в пресс-службе компании.

Арбитражный суд Москвы 8 июля опубликовал решение, согласно которому компания перевела 298,3 млн руб. в фирму-однодневку на Кипре под видом оплаты рекламы в программе «Своя игра». В связи с этим налоговые органы потребовали заплатить 44,6 млн руб. неуплаченных налогов и штрафов.

Бизнес-адвокат компании Владимир Фокин заявил, что Erich Krause разочарована решением суда и настаивает на отсутствии налоговых правонарушений со своей стороны. «Ни один из приведенных нами доводов судом учтен не был, ни одно доказательство не получило официальной оценки суда, несмотря на то что разбирательство длилось 16 месяцев. Естественно, мы готовим апелляцию», – отметил он.

Согласно выводу суда, Erich Krause на 2013–2014 гг. заключила с фирмой-однодневкой Ееаma East European Advertisement And Marketing Agency соглашение об оказании агентских услуг в области рекламы, на основании этого соглашения должно было производиться размещение рекламы в программе «Своя игра» на канале НТВ. Суд решил, что компания в действительности услуги не оказывала, а была создана за месяц до заключения контракта для вывода денежных средств из оборота в Финляндии и России.

Erich Krause утверждает, что это рекламное агентство работает до сих пор и является добросовестным налогоплательщиком на Кипре. Компания указала, что налоговые органы посчитали, что два года активной рекламной кампании на федеральном канале и полный спонсорский брендинг передачи «Своя игра» должны были обойтись Erich Krause всего в 20 млн руб. в год. Erich Krause настаивает, что заплатила за рекламу по рыночной стоимости и выступила добросовестным покупателем услуг. «Налоговая же недополучила средства с других фирм и пошла самым простым, но неверным путем – доначислив налог добросовестному покупателю и налогоплательщику», – отметили в пресс-службе Erich Krause.