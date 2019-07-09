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Путин сравнил отказ от ядерной энергетики с возвращением к шкурам и пещерам

Президент Владимир Путин перечислил последствия отказа от традиционных источников энергии и перехода на альтернативную энергетику, среди них – гибель птиц и вибрация почвы. С таким заявлением президент выступил на глобальном саммите по производству и индустриализации (GMIS) в Екатеринбурге, трансляцию вел телеканал «Россия 24».

Путин назвал отказ от ядерной энергетики в пользу альтернативных источников попыткой «облачиться в шкуры и переселиться в пещеры». «Комфортно ли людям будет жить на планете, уставленной частоколом ветряков и покрытой несколькими слоями солнечных батарей? Сколько птиц гибнет из-за ветряков? Они так трясутся, что червяки вылезают из земли», – пояснил президент. Он подчеркнул, что это не шутки, а серьезные последствия применения современных способов получения энергии.

Но остановить движение вперед нельзя, уверен Путин. По его мнению, будущее за термоядерной энергетикой, с помощью которой потенциально можно получить «неисчерпаемый источник энергии». Россия активно работает в этом направлении, подчеркнул президент. Призывы отказаться от технологического прогресса он назвал «популизмом» и «мракобесием».

Несмотря на позицию президента, государство развивает также рынок возобновляемых источников энергии (ВИЭ). В 2013 г. правительство поставило цель до 2020 г. (затем срок был сдвинут на 2024 г.) довести долю ВИЭ до 4,5% в общей выработке энергии в России. К ВИЭ относят солнце, ветер, воду (кроме крупных ГЭС), геотермальные источники, биотопливо, т. е. все источники, энергия которых считается неисчерпаемой. В 2018 г. эксперты Vygon Consulting констатировали, что к 2025 г. доля ВИЭ в общей выработке составит лишь 1%, или 11,3 млрд кВт ч. Для достижения целевых показателей нужно построить 25 ГВт мощностей, но существующая программа рассчитана на строительство лишь 5,5 ГВт мощностей солнечных и ветряных станций и малых ГЭС и еще 445 МВт мусорных электростанций, поясняли они.