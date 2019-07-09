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En+ заявила о планах провести листинг на Московской бирже

En+ заявила о своей перерегистрации с о. Джерси (Великобритания) в Россию, следует из сообщения En+. Уведомление о том, что она с 9 июля включена в Единый государственный реестр юридических лиц России в качестве международной компании (публичного акционерного общества), En+ получила от Корпорации развития Калининградской области. После завершения перерегистрации En+ планирует провести листинг обыкновенных акций на Московской бирже и делистинг глобальных депозитарных расписок (GDR) с нее.

Вопрос о переездe En+ в Россию впервые был поднят еще в 2018 г. после вступления в силу пакета законов об амнистии капиталов. Перерегистрацию компании в России одобрил совет директоров En+ в конце прошлого года.

Согласно законодательству контролируемые россиянами иностранные компании могут перерегистрироваться в специальных административных районах (САР) на о. Октябрьском в Калининграде и о. Русском во Владивостоке. При смене юрисдикции компания обязуется инвестировать в Россию минимум 50 млн руб. в течение полугода. Взамен она может скрыть информацию о своих бенефициарах, не платить налог с прибыли от продажи активов, а также налог с дивидендов от дочерних компаний.

Переехать в Калининградскую область планирует и подконтрольная En+ UC Rusal. В мае Минэкономразвития сообщило, что в Калининградской области были зарегистрированы семь новых международных компаний, связанных с «Базэлом» (структура, управляющая активами бизнесмена Олега Дерипаски).

В апреле 2018 г. минфин США ввел санкции против 15 компаний и 24 высокопоставленных чиновников и бизнесменов из России. В этот список попали и сам Дерипаска, и восемь его компаний бизнесмена, в том числе En+, UC Rusal, «Евросибэнерго» и группа ГАЗ. В декабре 2018 г. управление минфина США по контролю над иностранными активами (OFAC) опубликовало условия для снятия санкций с En+, UC Rusal и «Евросибэнерго» – Дерипаска должен был отказаться от контроля над этими компаниями. В марте 2019 г. бизнесмен подал в суд в Вашингтоне иск к минфину, потребовав отменить санкции против него.