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CAS аннулировал пожизненное отстранение Мутко от Олимпиад

Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) удовлетворил апелляцию бывшего министра спорта, вице-премьера Виталия Мутко и отменил его отстранение от участия в Олимпийских играх в любом качестве. Об этом говорится в соответствующем решении CAS. «Апелляция, поданная Виталием Мутко 26 декабря 2017 г., удовлетворена. Решение исполкома МОК от 5 декабря 2017 г. аннулируется», – говорится в документе.

Мутко заявил «РИА Новости», что удовлетворен решением CAS.

Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) 5 декабря 2017 г. решил пожизненно отстранить Мутко от участия в Играх в любом качестве, обвинив его в причастности к махинациям с допингом во время зимней Олимпиады 2014 г. в Сочи. Мутко неоднократно говорил, что не считает себя виновным и будет отстаивать свою позицию в суде.

CAS согласился с аргументами защиты. В частности, суд решил, что правила 59.1 и 59.2, на основании которых исполком наложил санкции на Мутко, не могут применяться, поскольку тот «не был и не является участником Олимпийских игр, членом олимпийской делегации, судьей или членом жюри и не имеет олимпийской аккредитации, которая может быть отозвана». Таким образом, суд удовлетворил апелляцию Мутко и постановил отменить санкции против него.