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Совладелец «Техносерва» Ананьев прокомментировал обыски в компании

Совладелец «Техносерва» Алексей Ананьев сообщил «Ведомостям» через своего представителя, что узнал об обысках в офисе компании из СМИ. Ананьев подчеркнул, что компания за время своей более чем 20-летней работы руководствовалась «принципами этического поведения и открытой рыночной конкуренции». Однако он сам более 15 лет не занимался оперативной деятельностью, поэтому ему «крайне сложно комментировать» следственные действия.

Ананьев добавил, что не знает причину обысков. О задержании директора департамента «Техносерва» по работе с госструктурами Алексея Копейкина он также узнал из прессы. «Алексей долгое время работал в компании, и, насколько мне известно, к его работе никогда никаких претензий или нареканий не было», – сообщил предприниматель. Ананьев отметил, что не знает о каких-либо обвинениях «в рамках данного уголовного дела» в свой адрес.

Об обысках в офисах «Техносерва» стало известно 11 июля. По данным «Интерфакса», они проводились 8 июля. В результате был задержан сотрудник компании – Копейкин. «На наш взгляд, проведение следственных действий в офисах «Техносерва» обусловлено хищническим стилем управления бывшего руководства», – заявила пресс-служба «Техносерва». В компании уточнили, что в прошлом такой стиль управления довел системного интегратора до «критического состояния».

Госбанк ВТБ, в свою очередь, назвал обыски результатом «работы» предыдущего менеджмента компании под руководством Ананьева, отстраненного от управления в конце прошлого года. «Задержание Алексея Копейкина – это один из шагов в рамках процесса перестройки компании и избавления ее от кадров с сомнительной репутацией», – сообщила пресс-служба кредитной организации, которая является акционером «Техносерва». Ананьеву, по данным «СПАРК-Интерфакс», принадлежит 60% «Техносерва», ВТБ владеет 40% компании.