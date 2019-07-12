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Ответственный за производство Boeing 737 Max уйдет в отставку

Вице-президент Boeing Эрик Линдблад, ответственный за производство Boeing 737 Max уйдет в отставку после двух авиакатастроф, произошедших с самолетами этой модели в течение полугода, пишет The Seattle Times со ссылкой на руководителя подразделения коммерческих самолетов корпорации Кевина МакАллистера.

Линдблада, проработавшего в Boeing более 34 лет, назначили ответственным за сборку самолетов Boeing 737 в августе 2018 г. На этом посту он должен был устранить проблемы, связанные с производством и поставками запчастей. МакАллистера рассказал изданию, что Линдблад уходит по собственному желанию. Он планировал выйти на пенсию еще летом 2018 г., но не смог «упустить возможность поработать в Рентон», где расположено производство Boeing 737 Max.

Место Линблада теперь займет Марк Дженкс, отвечавший за разработку широкофюзеляжного лайнера Boeing New Midsize Airplane (NMA), пишет Bloomberg. Ранее Дженкс помогал решать проблемы, связанные с производством Boeing 787 Dreamliner. Как отмечает Bloomberg, он смог превратить лайнер в основной источник денег для корпорации. В свою очередь ответственным за развитие программы лайнера NMA станет вице-президент по стратегии Boeing Майк Синнетт. В 2013 г. Синнетт также занимал должность главного инженера проекта Boeing 737 Max.

На данный момент более 500 самолетов Boeing 737 Max простаивают по всему миру, в том числе около 150 новых моделей, уточняет агентство.

Полеты Boeing 737 Max были приостановлены во всем мире после крушения в октябре 2018 г. самолет этой модели в Индонезии, а в марте этого года — в Эфиопии. На борту двух самолетов находились 346 человек. Все они погибли. По предварительным данным расследования, причиной авиакатастроф в обоих случаях скорее всего был сбой в системе MCAS, помогающей пилотам управлять самолетом.

Авиакатастрофа в Эфиопии