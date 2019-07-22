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«Шоколадница» создаст отдельную сеть с едой и напитками навынос

Группа компаний «Шоколадница» создаст отдельную сеть формата grab & go, когда еда и напитки продаются исключительно навынос, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источник на ресторанном рынке. В пресс-службе ГК «Шоколадница» (управляет одноименной сетью, а также сетями «Кофе хауз» и «Ваби Саби») подтвердили эту информацию.

Собеседник издания напомнил, что такой формат тестировался на базе некоторых заведений «Кофе хауз», в том числе в виде корнеров. Сейчас ресторанный холдинг решает, будет ли искать под новые заведения отдельные площадки или отведет для них корнеры в существующих кафе. Новые заведения начнут работать в пилотном режиме в Москве к началу 2020 г.

Газета отмечает, что продажа напитков и еды навынос – один из быстрорастущих сегментов на рынке общепита. По данным сервиса 2ГИС, по итогам 2018 г. число таких заведений в России выросло более чем на 15%. Опрошенные газетой эксперты предупреждают, что «Шоколадница» может столкнуться со сложностями при поиске хороших площадок для выхода на этот рынок, поскольку он уже достаточно насыщен.

ГК «Шоколадница» принадлежит Александру Колобову (60%) и Acmero Capital Симана Поваренкина (40%). Компания развивает по франшизе рестораны KFC, Pizza Hut, Max Brenner и Panda Express. По оценке Knight Frank, в 2018 г. выручка группы увеличилась на 13,33%, примерно до 17 млрд руб. без НДС.