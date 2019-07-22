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Умер гендиректор МАГАТЭ

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Юкия Амано умер в возрасте 72 лет, сообщается на сайте организации.

Амано собирался объявить о своем решении уйти в отставку, отмечают в МАГАТЭ. О том, что он может досрочно сложить свои полномочия из-за болезни, 17 июля писал Reuters со ссылкой на источники. Амано планировал продолжать работать до марта следующего года, хотя срок его полномочий истекал в ноябре 2021 г. По информации Reuters, его преемниками могут стать представитель Аргентины в организации Рафаэль Гросси или главный координатор МАГАТЭ Корнел Ферута.

Амано с 2005 г. был послом Японии в МАГАТЭ, а в 2009 г. возглавил агентство. В 2017 г. он был в третий раз переизбран на этот пост. Во время его руководства МАГАТЭ была заключена ядерная сделка с Ираном.