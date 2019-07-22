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Умер гендиректор МАГАТЭ

Ведомости
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Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Юкия Амано умер в возрасте 72 лет, сообщается на сайте организации.

Амано собирался объявить о своем решении уйти в отставку, отмечают в МАГАТЭ. О том, что он может досрочно сложить свои полномочия из-за болезни, 17 июля писал Reuters со ссылкой на источники. Амано планировал продолжать работать до марта следующего года, хотя срок его полномочий истекал в ноябре 2021 г. По информации Reuters, его преемниками могут стать представитель Аргентины в организации Рафаэль Гросси или главный координатор МАГАТЭ Корнел Ферута.

Амано с 2005 г. был послом Японии в МАГАТЭ, а в 2009 г. возглавил агентство. В 2017 г. он был в третий раз переизбран на этот пост. Во время его руководства МАГАТЭ была заключена ядерная сделка с Ираном.

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Экономика
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В России ужесточат правила провоза овощей и фруктов через границу

Ведомости
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Премьер Дмитрий Медведев утвердил новые правила провоза через границу цветов, фруктов, овощей и другой продукции с высоким фитосанитарным риском.

Согласно документу, провозить через границу можно будет до 5 кг овощей и фруктов, а также трех букетов цветов, состоящих максимум из 15 цветков. Для перевозки более крупной партии понадобятся фитосанитарные сертификаты. Ранее физическим лицам не нужно было их оформлять.

Новые правила вступят в силу с 19 августа. Они касаются провоза продукции в багаже и ручной клади на всех видах транспорта, включая суда, самолеты и автомобили, и распространяются не только на пассажиров, но и на членов экипажа. Ограничения также будут действовать и на почтовые отправления.

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Политика
Новости

Партия Зеленского побеждает на выборах в Раду после подсчета 30% голосов

Ведомости
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Партия Владимира Зеленского «Слуга народа» уверенно лидирует по партийным спискам на выборах в Верховную раду после обработки ЦИК Украины 30,9% протоколов. Она набирает 42,12% голосов. У занимающей второе место пророссийской «Оппозиционная платформа – За жизнь» – 12,69%.

Пятипроцентный барьер также преодолевают «Европейская солидарность» экс-президента Петра Порошенко – 8,7%, «Батькивщина» экс-премьера Юлии Тимошенко – 8,2%, и «Голос» лидера группы «Океан Эльзы» Святослава Вакарчука – 6,41%.

На Украине смешанная система выборов в парламент. По партийным спискам избираются 225 из 450 депутатов, остальные – по одномандатным округам, результаты голосования по которым пока неизвестны. В парламентской коалиции, чтобы иметь возможность назначить премьера, должно быть не менее 226 депутатов.

По окончании голосования Зеленский заявил, что его партия попытается сформировать коалицию с партией «Голос». По словам Зеленского, он приглашает Вакарчука на разговор, но настаивать на объединении сил не может. Вакарчук днем в воскресенье говорил, что рассуждать о коалиции имеет смысл лишь после того, как будет ясна «конфигурация всех сил» в Раде.

Как прошли выборы в Верховную раду Украины. Фотографии

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Бизнес
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«Шоколадница» создаст отдельную сеть с едой и напитками навынос

Ведомости
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Группа компаний «Шоколадница» создаст отдельную сеть формата grab & go, когда еда и напитки продаются исключительно навынос, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источник на ресторанном рынке. В пресс-службе ГК «Шоколадница» (управляет одноименной сетью, а также сетями «Кофе хауз» и «Ваби Саби») подтвердили эту информацию.

Собеседник издания напомнил, что такой формат тестировался на базе некоторых заведений «Кофе хауз», в том числе в виде корнеров. Сейчас ресторанный холдинг решает, будет ли искать под новые заведения отдельные площадки или отведет для них корнеры в существующих кафе. Новые заведения начнут работать в пилотном режиме в Москве к началу 2020 г.

Газета отмечает, что продажа напитков и еды навынос – один из быстрорастущих сегментов на рынке общепита. По данным сервиса 2ГИС, по итогам 2018 г. число таких заведений в России выросло более чем на 15%. Опрошенные газетой эксперты предупреждают, что «Шоколадница» может столкнуться со сложностями при поиске хороших площадок для выхода на этот рынок, поскольку он уже достаточно насыщен.

ГК «Шоколадница» принадлежит Александру Колобову (60%) и Acmero Capital Симана Поваренкина (40%). Компания развивает по франшизе рестораны KFC, Pizza Hut, Max Brenner и Panda Express. По оценке Knight Frank, в 2018 г. выручка группы увеличилась на 13,33%, примерно до 17 млрд руб. без НДС.

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Политика
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Минприроды решило ужесточить процедуру получения охотничьего билета

Ведомости
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Минприроды намерено ужесточить процедуру получения охотничьего билета, позволяющего владеть оружием, и уже работает над законопроектом, сообщает газета «Коммерсантъ». Действующие правила являются формальными, и оружие получают люди, которые не понимают ценности животного мира, рассказал изданию источник в ведомстве.

Ведомство предлагает ввести экзамен, в ходе которого желающие получить билет будут сдавать основы биологии дикого мира, требования правил охоты, а также технику безопасности. В Минприроды уточнили, что тем, у кого уже есть охотничий билет, сдавать экзамен не придется. Сейчас для получения охотничьего билета нужно подтвердить свою дееспособность, отсутствие непогашенной судимости и ознакомиться с правилами охотничьего минимума, подписав их.

Причиной возможного ужесточения правил получения билета может быть рост числа несчастных случаев во время охоты, отмечает «Коммерсантъ». В 2016 г. таким образом погиб 31 человек, напоминает издание. Нередки также ситуации, когда не знающие правил охотники убивают животных из Красной книги. Всего в России сегодня зарегистрировано более 4,5 млн охотников.

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Финансы
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Western Union резко ограничила сумму переводов за границу

Ведомости
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Платежная система Western Union ввела лимит на денежные переводы за границу на уровне 600 000 руб. в месяц в одну страну, говорится на сайте компании. Новые правила переводов начали действовать с 22 июля, до этого трансграничные переводы были ограничены суммой $5000 за одну операцию. Первым об изменении лимита сообщило издание РБК, которое сослалось на письмо платежной системы партнерам.

В письме поясняется, что лимит на сумму переводов был введен для соблюдения закона о борьбе с отмыванием средств и финансированием терроризма, а также рекомендаций Центробанка от 14 января. Таким образом Western Union стремится «минимизировать риски использования системы в противоправных целях». В письме отмечается, что лимит в 100 000 руб. в месяц для переводов в Казахстан, Киргизию, Китай и Вьетнам остался без изменений.

По информации ЦБ, за прошлый год россияне перевели через платежные системы, в том числе Western Union, «Золотая корона» и другие, в страны СНГ и дальнего зарубежья около $9,5 млрд, средняя сумма одного перевода составила около $437, или 27 500 руб. Western Union осуществляет денежные переводы более чем в 200 странах и регионах мира.

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Политика
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ЦИК Украины обнародовал первые данные об итогах выборов в Раду

Ведомости
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Украинский ЦИК опубликовал первые данные о результатах выборов в Верховную раду Украины. По итогам обработки 0,05% протоколов в украинский парламент по партийным спискам проходят четыре партии: президентская партия «Слуга народа» (47,37% голосов), следом – «Батькивщина» Юлии Тимошенко (12,93%), на третьем месте – Радикальная партия Олега Ляшко (6,67%), на четвертом – «Европейская солидарность» экс-президента Украины Петра Порошенко (7,67%).

Ранее были оглашены данные «Национального экзитпола», согласно которым партия «Слуга народа» набрала по партийным спискам 43,9%. У «Оппозиционной платформы – За жизнь», возглавляемой Юрием Бойко и Виктором Медведчуком, – 11,5%. Согласно этим данным, 5%-ный барьер прошли также «Европейская солидарность» (8,9%), «Батькивщина» (7,6%) и «Голос» Святослава Вакарчука (6,3%).

После объявления данных экзитполов Зеленский предложил Вакарчуку обсудить вопрос создания коалиции. «Приглашаем господина Вакарчука к разговору с удовольствием, он – новое лицо», – заявил украинский президент. На вопрос о том, возможно ли то, что Вакарчук займет пост премьера, Зеленский ответил, что это вопрос к самому лидеру партии «Голос». Он добавил, что такая должность – это большая ответственность: «Это должен быть гуру экономики, который никогда не был в политике. Мы хотим, чтобы это был независимый, мощный человек с профессиональным образованием, человек, которого уважают в Украине, и человек, которого уважают на Западе».

Досрочные выборы в Раду прошли 21 июля, поскольку Зеленский после инаугурации в мае объявил о роспуске парламента. Он объяснил это решение отсутствием коалиции и низким доверием жителей страны. Украинский парламент формируется по смешанной системе: всего в нем 450 депутатов, из них 225 избираются по партийным спискам и еще 225 – по одномандатным округам. При этом число одномандатников на этих выборах – 199, поскольку 26 округов находятся на не подконтрольных Киеву территориях. Для того чтобы формировать правительство и назначать премьера, лидирующей партии нужно набрать на выборах большинство в 226 мандатов или найти партнера по коалиции.

Как проходили выборы в Верховную раду Украины. Фотографии

Политика
Новости

Абэ заявил о намерении заключить мирный договор с Россией до 2021 года

Ведомости
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Премьер Японии Синдзо Абэ заявил, что хочет успеть заключить мирный договор с Россией до того, как уйдет из власти. Полномочия Абэ на посту председателя правительства истекают в 2021 г. «Хотел бы продвинуться в вопросе заключения [мирного договора] в ходе своего срока», – сказал премьер японскому телеканалу NHK.

В этом же интервью Абэ заявил, что не думает о продлении работы на посту лидера правящей Либерально-демократической партии, которая, по данным экзитполов, побеждает на выборах, сохранив за собой большинство мест в верхней палате парламента.

В Японии 21 июля прошли парламентские выборы. По их итогам обновится половина верхней палаты парламента, вторая половина будет переизбираться в 2022 г. Согласно опросам, сторонники Абэ получат 63 места из 124. В общей сложности у них будет 130 из 245 мест. Таким образом, Абэ сможет остаться на посту премьера.

Япония претендует на четыре южных острова Курильской гряды – Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи – на основании трактата о торговле и границах от 1855 г. Москва настаивает на том, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны. В соответствии с советско-японской декларацией 1956 г. СССР соглашался передать японской стороне Шикотан и Хабомаи после заключения мирного договора, которого до сих пор нет.

Спорные острова: между Россией и Японией

Политика
Новости

Полиция Гонконга применила слезоточивый газ и резиновые пули против демонстрантов

Ведомости
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В Гонконге полиция применила слезоточивый газ для разгона участников массовой акции протеста, сообщают Reuters и Associated Press. По данным AFP, правоохранители также использовали резиновые пули против демонстрантов. Информация о пострадавших пока не поступала.

Организаторы акции утверждают, что в демонстрации 21 июля приняли участие 430 000 человек. Власти Гонконга насчитали 138 000 протестующих.

Протесты в Гонконге продолжаются уже несколько недель, демонстранты требуют, чтобы власти отказались от поправок к закону об экстрадиции. После внесения изменений в закон гонконгские власти получат право выдавать материковому Китаю подозреваемых в совершении преступлений. В связи с массовыми протестами рассмотрение этих поправок отложили. Несмотря на это, демонстрации продолжились.

Как протестующие в Гонконге пытались взять штурмом здание парламента

Политика
Новости

Посольство Туркменистана опровергло сообщения о смерти президента страны

Ведомости
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Сообщения о смерти президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова не соответствуют действительности, заявил ТАСС представитель посольства республики в Москве. «Это абсолютная ложь», – сказал собеседник агентства. Об этом же сказал источник «Коммерсанта» в туркменском министерстве иностранных дел.

Ранее радиостанция «Говорит Москва» сообщила о смерти политика со ссылкой на директора Центра мониторинга евразийских проблем Аслана Рубаева. Источники в Ашхабаде рассказали ему, что президент умер после того, как 15 июля ушел в отпуск.

О том, что Бердымухамедов скончался, сообщили также оппозиционный YouTube-канал «Свободный Туркменистан» со ссылкой на своих корреспондентов в Ашхабаде и Telegram-канал El Murid со ссылкой на туркменскую оппозицию. Причиной смерти называлась острая почечная недостаточность.

Гурбангулы Бердымухамедову 62 года, он стал президентом Туркменистана в апреле 2007 г. и впоследствии дважды переизбирался на этот пост с результатом выше 90%. По образованию Бердымухамедов – врач-стоматолог и в начале карьеры работал по профессии.

Экономика
Новости

Орешкин спрогнозировал «взрыв» в экономике из-за закредитованности населения

Ведомости
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Проблема в экономике России из-за закредитованности населения, по расчетам Министерства экономического развития, «в любом случае взорвется» в 2021 г. Об этом заявил министр экономического развития Максим Орешкин в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Безболезненно точно уже не получится. Давайте не увеличивать проблему в размере, не отодвигать ее туда. Потому что наши оценки говорят о том, что в 2021 г. она в любом случае взорвется, мы до 2022 г. уже не дотянем», – сказал Орешкин (его слова приводит ТАСС). Министр отметил, что Минэкономразвития сейчас готовит меры, которые позволят замедлить рост кредитования и помочь людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию.

В интервью Орешкин также подчеркнул, что между Минэкономразвития и Центробанком нет никакого противостояния, а есть публичная дискуссия по ряду экономических вопросов.

В конце июня Орешкин раскритиковал Центробанк за то, что тот не принимает никаких мер для замедления темпов роста потребкредитования. Регулятор 28 июня выпустил доклад о причинах и рисках ускоренного роста потребительского кредитования. В нем говорилось, что потребкредитование в существенной степени помогло росту российской экономики и без него рост ВВП в I квартале 2019 г. был бы нулевым. Орешкин в ответ на это написал на своей странице в Facebook: «Я думал, в ЦБ лучше с макроэкономикой». По его словам, он уже год пытается объяснить Центробанку, что отсутствие ограничений в потребительском кредитовании ведет к формированию пузыря.

Позже председатель ЦБ Эльвира Набиуллина в интервью Reuters заявила, что в розничном кредитовании сейчас нет пузыря. Она назвала большим преувеличением мнение о том, что потребкредитование виновато во всех бедах экономики и в низких доходах населения.

На что россияне готовы брать микрозаймы

Политика
Новости

Дипломаты рассказали о состоянии экипажа задержанного Ираном танкера

Ведомости
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Жизни и здоровью экипажа британского танкера Stena Impero, задержанного Ираном, ничего не угрожает. Об этом сообщило посольство России в Тегеране. По данным дипломатов, состояние моряков оценивается как хорошее.

В соответствии с международным морским правом до окончания проверочных мероприятий экипаж останется на борту танкера, покинуть корабль моряки не могут, добавило посольство.

Танкер, следовавший под флагом Великобритании в саудовский город Эль-Джубайль, был задержан 19 июля в Ормузском проливе. На его борту находятся 23 члена экипажа, в том числе трое россиян.

Тегеран заявил, что задержал танкер за то, что тот столкнулся с иранским рыболовецким судном и не среагировал на сигнал бедствия. Британский МИД считает произошедшее нарушением международных норм и пообещал Ирану серьезные последствия. Освободить судно также потребовало НАТО. Альянс назвал случившееся вызовом международной свободе судоходства.

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