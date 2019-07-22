Умер гендиректор МАГАТЭ

Здравствуйте, ! Мы вас узнали, так как вы зарегистрированы на сайте hbr-russia.ru. У сайтов vedomosti.ru и hbr-russia.ru теперь общая система авторизации. Для входа вы можете использовать единый логин и пароль
Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
Материал добавлен в «Избранное»
Удалить материал из «Избранного»?
Материал удален из «Избранного»
Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Юкия Амано умер в возрасте 72 лет, сообщается на сайте организации.
Амано собирался объявить о своем решении уйти в отставку, отмечают в МАГАТЭ. О том, что он может досрочно сложить свои полномочия из-за болезни, 17 июля писал Reuters со ссылкой на источники. Амано планировал продолжать работать до марта следующего года, хотя срок его полномочий истекал в ноябре 2021 г. По информации Reuters, его преемниками могут стать представитель Аргентины в организации Рафаэль Гросси или главный координатор МАГАТЭ Корнел Ферута.
Амано с 2005 г. был послом Японии в МАГАТЭ, а в 2009 г. возглавил агентство. В 2017 г. он был в третий раз переизбран на этот пост. Во время его руководства МАГАТЭ была заключена ядерная сделка с Ираном.
Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
Материал добавлен в «Избранное»
Удалить материал из «Избранного»?
Материал удален из «Избранного»
Премьер Дмитрий Медведев утвердил новые правила провоза через границу цветов, фруктов, овощей и другой продукции с высоким фитосанитарным риском.
Согласно документу, провозить через границу можно будет до 5 кг овощей и фруктов, а также трех букетов цветов, состоящих максимум из 15 цветков. Для перевозки более крупной партии понадобятся фитосанитарные сертификаты. Ранее физическим лицам не нужно было их оформлять.
Новые правила вступят в силу с 19 августа. Они касаются провоза продукции в багаже и ручной клади на всех видах транспорта, включая суда, самолеты и автомобили, и распространяются не только на пассажиров, но и на членов экипажа. Ограничения также будут действовать и на почтовые отправления.
Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
Материал добавлен в «Избранное»
Удалить материал из «Избранного»?
Материал удален из «Избранного»
Партия Владимира Зеленского «Слуга народа» уверенно лидирует по партийным спискам на выборах в Верховную раду после обработки ЦИК Украины 30,9% протоколов. Она набирает 42,12% голосов. У занимающей второе место пророссийской «Оппозиционная платформа – За жизнь» – 12,69%.
Пятипроцентный барьер также преодолевают «Европейская солидарность» экс-президента Петра Порошенко – 8,7%, «Батькивщина» экс-премьера Юлии Тимошенко – 8,2%, и «Голос» лидера группы «Океан Эльзы» Святослава Вакарчука – 6,41%.
На Украине смешанная система выборов в парламент. По партийным спискам избираются 225 из 450 депутатов, остальные – по одномандатным округам, результаты голосования по которым пока неизвестны. В парламентской коалиции, чтобы иметь возможность назначить премьера, должно быть не менее 226 депутатов.
По окончании голосования Зеленский заявил, что его партия попытается сформировать коалицию с партией «Голос». По словам Зеленского, он приглашает Вакарчука на разговор, но настаивать на объединении сил не может. Вакарчук днем в воскресенье говорил, что рассуждать о коалиции имеет смысл лишь после того, как будет ясна «конфигурация всех сил» в Раде.
Как прошли выборы в Верховную раду Украины. Фотографии
Valentyn Ogirenko / Reuters
На Украине 21 июля проходят внеочередные выборы в Верховную раду. На фото: президент Владимир Зеленский на избирательном участке
1/10
Efrem Lukatsky / AP
Согласно действующей системе выборов, из 450 народных депутатов половину украинцы выбирают по партийным спискам, другую половину – по одномандатным избирательным округам. На фото: бывший президент Украины Петр Порошенко
2/10
Evgeniy Maloletka / AP
Для прохождения в Раду партиям необходимо преодолеть порог в 5%
3/10
Anatolii STEPANOV / AFP
По данным на 12 часов явка на выборах составила 19,26%
4/10
TATYANA ZENKOVICH / EPA / ТАСС
Согласно последним опросам, фаворитом выборов является партия Зеленского «Слуга народа». Социологи обещают ей 40–50% голосов. Второе место с 9–11% занимает пророссийская «Оппозиционная платформа» Юрия Бойко (на фото) и Виктора Медведчука
5/10
Gleb Garanich / Reuters
Кроме них на преодоление пятипроцентного барьера претендуют «Батькивщина» экс-премьера Юлии Тимошенко (на фото), «Европейская солидарность» Порошенко и несколько других партий
6/10
Efrem Lukatsky / AP
Лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук на выборах. Рейтинг его партии «Голос» – 5,9%
7/10
Efrem Lukatsky / AP
В полицию, по данным МВД, уже поступило более 600 жалоб на нарушения на избирательных участках
8/10
Efrem Lukatsky / AP
Большинство обращений связаны с незаконной агитацией
9/10
Evgeniy Maloletka / AP
Избирательные участки будут закрыты в 20.00 (время совпадает с московским)
Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
Материал добавлен в «Избранное»
Удалить материал из «Избранного»?
Материал удален из «Избранного»
Группа компаний «Шоколадница» создаст отдельную сеть формата grab & go, когда еда и напитки продаются исключительно навынос, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источник на ресторанном рынке. В пресс-службе ГК «Шоколадница» (управляет одноименной сетью, а также сетями «Кофе хауз» и «Ваби Саби») подтвердили эту информацию.
Собеседник издания напомнил, что такой формат тестировался на базе некоторых заведений «Кофе хауз», в том числе в виде корнеров. Сейчас ресторанный холдинг решает, будет ли искать под новые заведения отдельные площадки или отведет для них корнеры в существующих кафе. Новые заведения начнут работать в пилотном режиме в Москве к началу 2020 г.
Газета отмечает, что продажа напитков и еды навынос – один из быстрорастущих сегментов на рынке общепита. По данным сервиса 2ГИС, по итогам 2018 г. число таких заведений в России выросло более чем на 15%. Опрошенные газетой эксперты предупреждают, что «Шоколадница» может столкнуться со сложностями при поиске хороших площадок для выхода на этот рынок, поскольку он уже достаточно насыщен.
ГК «Шоколадница» принадлежит Александру Колобову (60%) и Acmero Capital Симана Поваренкина (40%). Компания развивает по франшизе рестораны KFC, Pizza Hut, Max Brenner и Panda Express. По оценке Knight Frank, в 2018 г. выручка группы увеличилась на 13,33%, примерно до 17 млрд руб. без НДС.
Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
Материал добавлен в «Избранное»
Удалить материал из «Избранного»?
Материал удален из «Избранного»
Минприроды намерено ужесточить процедуру получения охотничьего билета, позволяющего владеть оружием, и уже работает над законопроектом, сообщает газета «Коммерсантъ». Действующие правила являются формальными, и оружие получают люди, которые не понимают ценности животного мира, рассказал изданию источник в ведомстве.
Ведомство предлагает ввести экзамен, в ходе которого желающие получить билет будут сдавать основы биологии дикого мира, требования правил охоты, а также технику безопасности. В Минприроды уточнили, что тем, у кого уже есть охотничий билет, сдавать экзамен не придется. Сейчас для получения охотничьего билета нужно подтвердить свою дееспособность, отсутствие непогашенной судимости и ознакомиться с правилами охотничьего минимума, подписав их.
Причиной возможного ужесточения правил получения билета может быть рост числа несчастных случаев во время охоты, отмечает «Коммерсантъ». В 2016 г. таким образом погиб 31 человек, напоминает издание. Нередки также ситуации, когда не знающие правил охотники убивают животных из Красной книги. Всего в России сегодня зарегистрировано более 4,5 млн охотников.
Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
Материал добавлен в «Избранное»
Удалить материал из «Избранного»?
Материал удален из «Избранного»
Платежная система Western Union ввела лимит на денежные переводы за границу на уровне 600 000 руб. в месяц в одну страну, говорится на сайте компании. Новые правила переводов начали действовать с 22 июля, до этого трансграничные переводы были ограничены суммой $5000 за одну операцию. Первым об изменении лимита сообщило издание РБК, которое сослалось на письмо платежной системы партнерам.
В письме поясняется, что лимит на сумму переводов был введен для соблюдения закона о борьбе с отмыванием средств и финансированием терроризма, а также рекомендаций Центробанка от 14 января. Таким образом Western Union стремится «минимизировать риски использования системы в противоправных целях». В письме отмечается, что лимит в 100 000 руб. в месяц для переводов в Казахстан, Киргизию, Китай и Вьетнам остался без изменений.
По информации ЦБ, за прошлый год россияне перевели через платежные системы, в том числе Western Union, «Золотая корона» и другие, в страны СНГ и дальнего зарубежья около $9,5 млрд, средняя сумма одного перевода составила около $437, или 27 500 руб. Western Union осуществляет денежные переводы более чем в 200 странах и регионах мира.
Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
Материал добавлен в «Избранное»
Удалить материал из «Избранного»?
Материал удален из «Избранного»
Украинский ЦИК опубликовал первые данные о результатах выборов в Верховную раду Украины. По итогам обработки 0,05% протоколов в украинский парламент по партийным спискам проходят четыре партии: президентская партия «Слуга народа» (47,37% голосов), следом – «Батькивщина» Юлии Тимошенко (12,93%), на третьем месте – Радикальная партия Олега Ляшко (6,67%), на четвертом – «Европейская солидарность» экс-президента Украины Петра Порошенко (7,67%).
Ранее были оглашены данные «Национального экзитпола», согласно которым партия «Слуга народа» набрала по партийным спискам 43,9%. У «Оппозиционной платформы – За жизнь», возглавляемой Юрием Бойко и Виктором Медведчуком, – 11,5%. Согласно этим данным, 5%-ный барьер прошли также «Европейская солидарность» (8,9%), «Батькивщина» (7,6%) и «Голос» Святослава Вакарчука (6,3%).
После объявления данных экзитполов Зеленский предложил Вакарчуку обсудить вопрос создания коалиции. «Приглашаем господина Вакарчука к разговору с удовольствием, он – новое лицо», – заявил украинский президент. На вопрос о том, возможно ли то, что Вакарчук займет пост премьера, Зеленский ответил, что это вопрос к самому лидеру партии «Голос». Он добавил, что такая должность – это большая ответственность: «Это должен быть гуру экономики, который никогда не был в политике. Мы хотим, чтобы это был независимый, мощный человек с профессиональным образованием, человек, которого уважают в Украине, и человек, которого уважают на Западе».
Досрочные выборы в Раду прошли 21 июля, поскольку Зеленский после инаугурации в мае объявил о роспуске парламента. Он объяснил это решение отсутствием коалиции и низким доверием жителей страны. Украинский парламент формируется по смешанной системе: всего в нем 450 депутатов, из них 225 избираются по партийным спискам и еще 225 – по одномандатным округам. При этом число одномандатников на этих выборах – 199, поскольку 26 округов находятся на не подконтрольных Киеву территориях. Для того чтобы формировать правительство и назначать премьера, лидирующей партии нужно набрать на выборах большинство в 226 мандатов или найти партнера по коалиции.
Как проходили выборы в Верховную раду Украины. Фотографии
Valentyn Ogirenko / Reuters
На Украине 21 июля проходят внеочередные выборы в Верховную раду. На фото: президент Владимир Зеленский на избирательном участке
1/10
Efrem Lukatsky / AP
Согласно действующей системе выборов, из 450 народных депутатов половину украинцы выбирают по партийным спискам, другую половину – по одномандатным избирательным округам. На фото: бывший президент Украины Петр Порошенко
2/10
Evgeniy Maloletka / AP
Для прохождения в Раду партиям необходимо преодолеть порог в 5%
3/10
Anatolii STEPANOV / AFP
По данным на 12 часов явка на выборах составила 19,26%
4/10
TATYANA ZENKOVICH / EPA / ТАСС
Согласно последним опросам, фаворитом выборов является партия Зеленского «Слуга народа». Социологи обещают ей 40–50% голосов. Второе место с 9–11% занимает пророссийская «Оппозиционная платформа» Юрия Бойко (на фото) и Виктора Медведчука
5/10
Gleb Garanich / Reuters
Кроме них на преодоление пятипроцентного барьера претендуют «Батькивщина» экс-премьера Юлии Тимошенко (на фото), «Европейская солидарность» Порошенко и несколько других партий
6/10
Efrem Lukatsky / AP
Лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук на выборах. Рейтинг его партии «Голос» – 5,9%
7/10
Efrem Lukatsky / AP
В полицию, по данным МВД, уже поступило более 600 жалоб на нарушения на избирательных участках
8/10
Efrem Lukatsky / AP
Большинство обращений связаны с незаконной агитацией
9/10
Evgeniy Maloletka / AP
Избирательные участки будут закрыты в 20.00 (время совпадает с московским)
Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
Материал добавлен в «Избранное»
Удалить материал из «Избранного»?
Материал удален из «Избранного»
Премьер Японии Синдзо Абэ заявил, что хочет успеть заключить мирный договор с Россией до того, как уйдет из власти. Полномочия Абэ на посту председателя правительства истекают в 2021 г. «Хотел бы продвинуться в вопросе заключения [мирного договора] в ходе своего срока», – сказал премьер японскому телеканалу NHK.
В этом же интервью Абэ заявил, что не думает о продлении работы на посту лидера правящей Либерально-демократической партии, которая, по данным экзитполов, побеждает на выборах, сохранив за собой большинство мест в верхней палате парламента.
В Японии 21 июля прошли парламентские выборы. По их итогам обновится половина верхней палаты парламента, вторая половина будет переизбираться в 2022 г. Согласно опросам, сторонники Абэ получат 63 места из 124. В общей сложности у них будет 130 из 245 мест. Таким образом, Абэ сможет остаться на посту премьера.
Япония претендует на четыре южных острова Курильской гряды – Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи – на основании трактата о торговле и границах от 1855 г. Москва настаивает на том, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны. В соответствии с советско-японской декларацией 1956 г. СССР соглашался передать японской стороне Шикотан и Хабомаи после заключения мирного договора, которого до сих пор нет.
Спорные острова: между Россией и Японией
Thomas Peter / Reuters
Япония претендует на четыре южных острова Курильской гряды - Итуруп, Кунашир (на фото), Шикотан и Хабомаи, ссылаясь на Трактат о торговле и границах 1855 года. Южные Курилы вошли в состав СССР по завершении Второй мировой войны, и российский суверенитет над ними, имеющий международно-правовое оформление, сомнению не подлежит – такова позиция России
1/18
Sergei Krasnoukhov / AP
Население этих островов – менее 10 000 человек, следует из данных, опубликованных на сайте муниципальных образований. На фото: жители Итурупа
2/18
Красноухов Сергей / PhotoXPress
Острова являются частью Сахалинской области. Крупнейшие населенные пункты - город Курильск на Итурупе, поселки Южно-Курильск на Кунашире (на фото), Малокурильское и Крабозаводское на Шикотане
3/18
Thomas Peter / Reuters
Из Владивостока или с Сахалина до островов можно добраться на теплоходах, правда, они ходят не каждый день и могут быть отменены из-за погодных условий. Теплоход заходит в Курильск, далее следует в Южно-Курильск и Малокурильское, говорится на сайте министерства транспорта Сахалинской области. С 1992 г. в портах Малокурильское и Южно-Курильск были открыты пункты пропуска через границу. Порты стали обслуживать международный грузовой и пассажирский транспорт
4/18
Юрий Кавер / РИА Новости
С декабря этого года возобновлены пассажирские авиаперевозки между островами Кунашир и Шикотан. Дважды в неделю выполняются вертолетные рейсы по маршруту аэропорт «Менделеево» (Кунашир) - село Крабозаводское (Шикотан), сообщает «Интерфакс». До этого времени выбраться с Шикотана можно было только морем: на плашкоуте до Кунашира или на теплоходе «Игорь Фархутдинов» - до сахалинского порта Корсаков
5/18
Сергей Красноухов / ТАСС
Основная отрасль промышленности – рыболовство и переработка рыбы. На фото один из консервных заводов на острове Шикотан. На какое-то время, после прошлогодней прямой линии Владимира Путина, рыбокомбинат, расположенный на острове, даже попал во все новостные ленты. Его сотрудники пожаловались президенту на задержку зарплат, после чего последовали многочисленные проверки предприятия
6/18
Владимир Федоренко / РИА Новости
Посол лососевой икры на рыбзаводе в поселке Китовое на острове Итуруп
7/18
Сергей Красноухов / РИА Новости
Медведь на свалке рыбных отходов недалеко от поселка Рыбаки на острове Итуруп
8/18
Thomas Peter / Reuters
Сельское хозяйство в регионе развито слабо. Так, в Южно-курильском городском округе (острова Кунашир, Шикотан и некоторые другие) под посевные площади используется всего 16 га земли, в основном выращивают картофель. Также есть небольшие хозяйства, выращивающие коров и свиней. За девять месяцев 2016 г. хозяйства округа вырастили 119 т картофеля и произвели 540 т молока, говорится в информации, опубликованной на сайте округа. Скот разводят и частники
9/18
Sergei Krasnoukhov / AP
Электроснабжение на Курильских островах осуществляется от небольших дизельных, гидро- и геотермальных электростанций. Первая геотермальная электростанция мощностью 500 кВт была введена в эксплуатацию в 1993 г. на Кунашире
10/18
Thomas Peter / Reuters
В крупных поселках (на фото Южно-Курильск на Кунашире) и в Курильске работают несколько школ и детских садов
11/18
Сергей Красноухов / ТАСС
После землетрясения 1994 г. многие рыбозаводы, школы и детские сады были уничтожены или полуразрушены. Денег не хватало даже на разборку и снос пострадавших зданий, и людям выделяли для проживания аварийные помещения, а разрушенные здания оставляли в прежнем состоянии. На фото: послелок Рейдово на острове Итуруп, на заднем плане вулкан Богдан Хмельницкий
12/18
В. Киселев / РИА Новости
На Кунашире в 1984 г. образован государственный заповедник «Курильский» (на фото) площадью 654 кв. км, остров Шикотан известен природным заказником «Малые Курилы», где обитают редкие и эндемичные виды животных и растений
13/18
Владимир Сергеев / ТАСС
Один из самых известных вулканов Курил Тятя – часть Курильского заповедника, он расположен в северной части Кунашира
14/18
Владимир Сергеев / ТАСС
Одна из самых известных вершин острова Итуруп – вулкан Богдан Хмельницкий (1585 м). На фото: поселок Курильск на его фоне
15/18
Francois LOCHON / Gamma-Rapho / Getty Images
С помощью богатого природного потенциала островов региональные власти рассчитывают привлечь туристов. Пока что их не много – около 1000 человек в год (по официальным отчетам). На островах Кунашир и Шикотан к 2020 г. власти рассчитывают увеличить их число до 4500 человек
16/18
Владимир Сергеев / ТАСС
В ноябре стало известно, что Россия разместила ракетные комплексы на Курильских островах Кунашир и Итуруп. Япония ответила на это сожалением. На фото: линия береговой обороны на базе танковых башен на острове Кунашир
17/18
Александр Лыскин / РИА Новости
15 декабря Владимир Путин и Синдзо Абэ согласовали заявление о совместной хозяйственной деятельности на Южных Курилах. Помощник российского президента Юрий Ушаков отметил, что деятельность на островах будет осуществляться на основе российского законодательства, так как острова принадлежат России. При этом принципиальная позиция Японии относительно этих четырех островов остается неизменной, подчеркнул Абэ
Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
Материал добавлен в «Избранное»
Удалить материал из «Избранного»?
Материал удален из «Избранного»
В Гонконге полиция применила слезоточивый газ для разгона участников массовой акции протеста, сообщают Reuters и Associated Press. По данным AFP, правоохранители также использовали резиновые пули против демонстрантов. Информация о пострадавших пока не поступала.
Организаторы акции утверждают, что в демонстрации 21 июля приняли участие 430 000 человек. Власти Гонконга насчитали 138 000 протестующих.
Протесты в Гонконге продолжаются уже несколько недель, демонстранты требуют, чтобы власти отказались от поправок к закону об экстрадиции. После внесения изменений в закон гонконгские власти получат право выдавать материковому Китаю подозреваемых в совершении преступлений. В связи с массовыми протестами рассмотрение этих поправок отложили. Несмотря на это, демонстрации продолжились.
Как протестующие в Гонконге пытались взять штурмом здание парламента
Thomas Peter / REUTERS
Десятки тысяч людей 1 июля вышли на марш в поддержку демократии в Гонконге, приуроченный к 22-й годовщине перехода страны под юрисдикцию Китая. Поводом для акции стали планы властей принять закон об экстрадиции подозреваемых в материковый Китай. Марш завершился столкновениями с полицией
1/12
Tyrone Siu / REUTERS
Протестующие попытались взять штурмом Законодательный совет Гонконга. В касках и респираторных масках они начали бить стеклянные двери и окна здания местного парламента. Полиция ответила слезоточивым газом и дубинками. Прорваться внутрь участникам акции не удалось
2/12
Thomas Peter / REUTERS
В Законодательном совете Гонконга впервые в истории этого органа объявили «красную тревогу», что означает полную эвакуацию. Сколько всего людей приняли участие в акции, неизвестно. По оценке корреспондентов CNN, только у здания парламента собрались около 10 000 человек
3/12
Kin Cheung / AP
Миллионные протестные акции проходят в Гонконге с 9 июня. Их участники выступают против принятия законопроекта о выдаче из Гонконга на материковую территорию Китая граждан, которых подозревают в нарушении законов КНР. Инициировали законопроект местные власти
4/12
Tyrone Siu / REUTERS
Сторонники оппозиции опасаются, что с помощью поправок власти станут ущемлять права гонконгцев. По их мнению, новый механизм выдачи подозреваемых может быть использован не только в отношении фигурантов уголовных и коррупционных дел, но и против правозащитников
5/12
Tyrone Siu / REUTERS
Глава местной администрации Кэрри Лам, чей рейтинг упал до рекордно низкого уровня, уже публично извинилась за кризис. Она пообещала снять рассмотрение законопроекта с текущей повестки, но демонстранты требуют отказаться от него раз и навсегда
Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
Материал добавлен в «Избранное»
Удалить материал из «Избранного»?
Материал удален из «Избранного»
Сообщения о смерти президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова не соответствуют действительности, заявил ТАСС представитель посольства республики в Москве. «Это абсолютная ложь», – сказал собеседник агентства. Об этом же сказал источник «Коммерсанта» в туркменском министерстве иностранных дел.
Ранее радиостанция «Говорит Москва» сообщила о смерти политика со ссылкой на директора Центра мониторинга евразийских проблем Аслана Рубаева. Источники в Ашхабаде рассказали ему, что президент умер после того, как 15 июля ушел в отпуск.
О том, что Бердымухамедов скончался, сообщили также оппозиционный YouTube-канал «Свободный Туркменистан» со ссылкой на своих корреспондентов в Ашхабаде и Telegram-канал El Murid со ссылкой на туркменскую оппозицию. Причиной смерти называлась острая почечная недостаточность.
Гурбангулы Бердымухамедову 62 года, он стал президентом Туркменистана в апреле 2007 г. и впоследствии дважды переизбирался на этот пост с результатом выше 90%. По образованию Бердымухамедов – врач-стоматолог и в начале карьеры работал по профессии.
Экономика
Новости
Орешкин спрогнозировал «взрыв» в экономике из-за закредитованности населения
Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
Материал добавлен в «Избранное»
Удалить материал из «Избранного»?
Материал удален из «Избранного»
Проблема в экономике России из-за закредитованности населения, по расчетам Министерства экономического развития, «в любом случае взорвется» в 2021 г. Об этом заявил министр экономического развития Максим Орешкин в эфире радиостанции «Эхо Москвы».
«Безболезненно точно уже не получится. Давайте не увеличивать проблему в размере, не отодвигать ее туда. Потому что наши оценки говорят о том, что в 2021 г. она в любом случае взорвется, мы до 2022 г. уже не дотянем», – сказал Орешкин (его слова приводит ТАСС). Министр отметил, что Минэкономразвития сейчас готовит меры, которые позволят замедлить рост кредитования и помочь людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию.
В интервью Орешкин также подчеркнул, что между Минэкономразвития и Центробанком нет никакого противостояния, а есть публичная дискуссия по ряду экономических вопросов.
В конце июня Орешкин раскритиковал Центробанк за то, что тот не принимает никаких мер для замедления темпов роста потребкредитования. Регулятор 28 июня выпустил доклад о причинах и рисках ускоренного роста потребительского кредитования. В нем говорилось, что потребкредитование в существенной степени помогло росту российской экономики и без него рост ВВП в I квартале 2019 г. был бы нулевым. Орешкин в ответ на это написал на своей странице в Facebook: «Я думал, в ЦБ лучше с макроэкономикой». По его словам, он уже год пытается объяснить Центробанку, что отсутствие ограничений в потребительском кредитовании ведет к формированию пузыря.
Позже председатель ЦБ Эльвира Набиуллина в интервью Reuters заявила, что в розничном кредитовании сейчас нет пузыря. Она назвала большим преувеличением мнение о том, что потребкредитование виновато во всех бедах экономики и в низких доходах населения.
На что россияне готовы брать микрозаймы
Евгений Разумный / Ведомости
Хотя микрофинансовые займы существенно дороже банковских кредитов, россияне продолжают охотно ими пользоваться. Зачастую с весьма оригинальными целями. Примерно в 59% случаев граждане берут микрозаймы на неотложные нужды или скрывают цель, выяснила компания «Домашние деньги». 15% занимают на ремонт, 6% – на бытовую технику
1/16
Денис Гришкин / Ведомости
Однако стандартными целями граждане-заемщики не ограничиваются. Десятки и сотни людей хотели бы взять микрозаймы на весьма экзотические нужды. Лидирующие позиции среди необычных целей займов занимает оплата услуг нотариуса и юриста для получения наследства, чаще всего недвижимости
2/16
Евгений Разумный / Ведомости
Другая довольно популярная цель микрозайма – покупка одежды, костюма для собеседования или даже шубы
3/16
Евгений Разумный / Ведомости
Деньги в долг просят на покупку животных для дальнейшего разведения. В городах – модных пород кошек и собак, в деревнях – скота
4/16
PhotoXpress
Чуть реже в МФК обращаются должники-алиментщики и неплательщики за коммунальные услуги, чтобы погасить текущие обязательства и снять ограничения на выезд за границу. Среди них, по наблюдениям сотрудников «Домашних денег», много дальнобойщиков, которые выезжают в страны ближнего зарубежья – на Украину, в Белоруссию, Казахстан и т. д.
5/16
Евгений Разумный / Ведомости
Некоторым заемщикам не хватает зарплаты на бензин для личного автомобиля, чтобы не ездить на общественном транспорте
6/16
Евгений Разумный / Ведомости
Абонемент в фитнес-центр в 90% случаев пытаются приобрести с помощью микрозаймов женщины в возрасте от 25 до 40 лет
7/16
Денис Абрамов / Ведомости
Займы на оплату путешествий в Крым и Краснодарский край особенно популярны в период с июня по август
8/16
Андрей Гордеев / Ведомости
Встречаются заявки с просьбой одолжить денег на подарок для супруги в качестве примирения (ювелирное изделие, последняя модель смартфона)
9/16
PhotoXpress
Услуги адвокатов недешевы, но, видимо, игра стоит свеч, если некоторые граждане готовы брать микрозаймы на их оплату
10/16
Юрий Смитюк/ТАСС
Некоторые россияне готовы лечить на заемные средства экзотических животных. Как правило, речь идет о змеях и игуанах, реже – об обезьянах и черепахах
11/16
Ярослав Чингаев / для Ведомостей
Находятся и такие, кто просят денег у микрофинансистов и на алкоголь, чаще всего на вино и водку
12/16
Ярослав Чингаев для Ведомостей
В этом году встретились отдельные заявки на ссуды для приобретения дрона
13/16
Денис Абрамов / Ведомости
Даже пополнение коллекции монет и марок, судя по заявкам в МФК, изредка требует внешнего финансирования
14/16
Андрей Гордеев / Ведомости
Отдельные граждане настолько обожают домашних любимцев, что готовы занимать даже на покупку для них одежды. Чаще всего для небольших декоративных собак
15/16
Андрей Гордеев / Ведомости
Довольно редкая, но реально фигурировавшая в заявках клиентов цель микрозайма – взятка
Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
Материал добавлен в «Избранное»
Удалить материал из «Избранного»?
Материал удален из «Избранного»
Жизни и здоровью экипажа британского танкера Stena Impero, задержанного Ираном, ничего не угрожает. Об этом сообщило посольство России в Тегеране. По данным дипломатов, состояние моряков оценивается как хорошее.
В соответствии с международным морским правом до окончания проверочных мероприятий экипаж останется на борту танкера, покинуть корабль моряки не могут, добавило посольство.
Танкер, следовавший под флагом Великобритании в саудовский город Эль-Джубайль, был задержан 19 июля в Ормузском проливе. На его борту находятся 23 члена экипажа, в том числе трое россиян.
Тегеран заявил, что задержал танкер за то, что тот столкнулся с иранским рыболовецким судном и не среагировал на сигнал бедствия. Британский МИД считает произошедшее нарушением международных норм и пообещал Ирану серьезные последствия. Освободить судно также потребовало НАТО. Альянс назвал случившееся вызовом международной свободе судоходства.