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Банк «Россия» подал к Utair иск на 155 млн рублей

Банк «Россия» подал в Арбитражный суд Москвы иск к авиакомпании Utair на 155,35 млн руб. Об этом свидетельствуют данные картотеки арбитражных дел, обратил внимание РБК.

Иск был подан 22 июля. В производство он пока не принят. В чем заключаются требования банка, также пока не указано. Третьи лица в рамках иска – 11 банков, которые в 2015 г. выдали Utair два синдицированных кредита в 42,6 млрд руб.

Источник, близкий к авиакомпании, рассказал РБК, что речь идет о просроченных процентах по кредиту.

Utair – одна из крупнейших российских авиакомпаний. Ранее, 20 декабря 2018 г. и 20 июня 2019 г., она дважды допустила дефолты по кредитам на 56,5 млрд руб., не выплатив по ним проценты.

С осени прошлого года Utair ведет переговоры с 11 банками о реструктуризации двух синдицированных кредитов на 39,1 млрд руб., еще 17,4 млрд руб. Utair должна Сбербанку (плюс его доля в синдикате – 5 млрд руб.), который является ее крупнейшим кредитором.

В марте и мае Utair предлагала банкам свой план реструктуризации: сначала списание 80% синдицированых кредитов (31,4 млрд руб.), затем пролонгацию этой суммы под символический процент на 35 лет. Это для банков равносильно списанию, их оба плана не устроили. Третьего варианта пока нет.