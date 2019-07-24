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«Яндекс» подал иск к владельцу бренда шоколадной пасты Alisa

«Яндекс» подал в суд по интеллектуальным правам на ООО «Мунитор группе», следует из картотеки арбитражных дел. В базе содержится информация о двух исках, оба были поданы 23 июля. Суть претензий в картотеке не раскрывается. В качестве третьего лица в обоих исках указана Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент).

«Мунитор группе» является владельцем товарного знака «Alisa шоколадный крем», следует из данных системы «СПАРК-Интерфакс». Компания была зарегистрирована в марте 2014 г., ее руководителем и владельцем является Ольга Костикова. «Мунитор группе» принадлежат три товарных знака, под которыми продавали популярную в 90-е гг. шоколадную пасту Alisa.

Пресс-служба «Яндекса» отказалась от комментариев, пишет «Интерфакс». Компании принадлежит товарный знак «Голосовой помощник Алиса». Эта технология встроена в «умную колонку» «Яндекс.Станция», смартфон «Яндекс.Телефон», платформу «умного дома» и другие гаджеты.

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