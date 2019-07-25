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«Дочки» «Газпрома» продадут почти 3% акций материнской компании на бирже

Ведомости
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Две дочерние структуры «Газпрома», зарегистрированные в Нидерландах и на Кипре, – Gazprom Gerosgaz Holdings BV и Rosingaz Limited – планируют 25 июля разместить на Московской бирже 693,63 млн акций материнской компании. Об этом говорится в сообщении «Газпрома».

Этот пакет соответствует 2,93% уставного капитала «Газпрома» и исходя из котировок на закрытие торгов на Московской бирже в среду оценивается в 147 млрд руб.

В сообщении отмечается, что продажа осуществляется по единой цене и в размере всего пакета акций. Частичная продажа пакета не предусмотрена. Сбор заявок будет осуществляться с 10 до 17 часов в четверг.

«Газпром» – глобальная энергетическая компания, основными направлениями деятельности которой являются геологоразведка, добыча, транспортировка, хранение, переработка и реализация газа, газового конденсата и нефти, реализация газа в качестве моторного топлива, а также производство и сбыт теплоэнергии и электроэнергии.

Более 50% акций «Газпрома» контролирует государство. Согласно информации на сайте компании, Федеральному агентству по управлению государственным имуществом принадлежит 38,37%, «Роснефтегазу» – 10,97%, «Росгазификации» – 0,89%, 24,13% принадлежит владельцам американских депозитарных расписок, остальные 25,64% – прочим зарегистрированным лицам.

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В Каспийское море упал истребитель МИГ-29 ВВС Азербайджана

Ведомости
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О крушении военного самолета ВВС Азербайджана сообщил ТАСС со ссылкой на минобороны этой республики.

«24 июля около 22:00 местному времени (21:00 мск) была внезапно утеряна связь с самолетом Миг-29 ВВС Азербайджана, осуществляющим плановые тренировочные полеты в ночное время. По предварительной версии, военный самолет упал в море», – говорится в сообщении пресс-службы, которое приводит агентство.

Создана комиссия по расследованию причин аварии, ведутся поиски пилота, сообщило оборонное ведомство Азербайджана.

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Допрос директора ФБК Жданова продолжался всю ночь

Ведомости
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Допрос директора Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Ивана Жданова продолжался всю ночь, сообщил руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков. «Иван Жданов с ночи на допросе с адвокатом Владимиром Ворониным», – написал он в Telegram-канале около восьми утра по московскому времени.

Чиков также сообщил, что полиция вызвала на допрос четырех кандидатов в депутаты Мосгордумы – Геннадия Гудкова, Юлию Галямину, Елену Русакову и Любовь Соболь. Они вызваны в качестве свидетелей.

Накануне вечером у Жданова, а также у политика Дмитрия Гудкова прошли обыски. По словам пресс-секретаря Гудкова, следственные действия связаны с запланированной 27 июля акцией протеста.

Жданову, Гудкову и еще нескольким оппозиционерам ранее отказали в регистрации на выборы в Мосгордуму, потому что более 10% собранных ими подписей были признаны недействительными. 14 июля у здания Мосгоризбиркома прошел стихийный митинг в поддержку независимых кандидатов. Следственный комитет из-за него возбудил уголовное дело по ст. 141 УК (воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий).

Позже политик Алексей Навальный предложил 27 июля провести несанкционированный митинг у здания мэрии Москвы, если к тому времени не будут зарегистрированы все независимые кандидаты. За призыв к участию в акции 24 июля суд арестовал его на 30 суток.

«Яблочники», Гудков и Соболь. Кого не пустили на выборы в Мосгордуму

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Samsung объявила о выпуске смартфонов с гибким экраном в сентябре

Ведомости
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Продажи смартфонов Samsung Galaxy Fold с гибким экраном начнутся в сентябре в некоторых странах, сообщила компания. Точную дату выхода смартфона Samsung не назвала.

Продажи Galaxy Fold должны были начаться еще в апреле, однако Samsung пришлось их отложить. Журналисты, получившие смартфон на тестирование до его официального релиза, пожаловались на то, что гаджеты сломались в первые же дни использования.

За время, прошедшее с момента несостоявшегося релиза, в смартфон были внесены изменения, рассказали в Samsung. В основном они были направлены на то, чтобы сделать экран Galaxy Fold более прочным.

В сентябре также должны начаться продажи смартфона со складывающимся экраном одного из главных конкурентов Samsung – Huawei. Китайская компания планировала выпустить Mate X в июне, но перенесла релиз из-за необходимости дополнительных тестов экрана.

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Бизнес
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Венчурный фонд АФК «Система» вложился в британский стартап

Ведомости
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Венчурный фонд Sistema VС вместе с британскими фондами Notion Capital и IQ Capital вложили $4,2 млн в британский сельскохозяйственный стартап KisanHub, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на сообщение фонда.

Разработанная KisanHub платформа позволяет оптимизировать цепочки поставок, чтобы уменьшить влияние сезонных рисков на урожайность и сэкономить ресурсы. Сейчас ее продукты используют 14 корпоративных клиентов, в том числе крупнейший в мире производитель пива AB InBev.

KisanHub планирует выйти на российский рынок. В качестве потенциальных клиентов компания будет рассматривать предприятия пищевой промышленности и поставщиков свежих продуктов. Стартап рассчитываем начать внедрение продуктов с российскими клиентами в посевном сезоне 2020 г.

Sistema VC основан в 2016 г. АФК «Система» вместе со Сбербанком и «Магинвестом». Среди ключевых инвестиционных проектов фонда онлайн-ритейлер Ozon и маркетплейс бытовых и бизнес-услуг YouDo.

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Политика
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Северная Корея запустила две ракеты

Ведомости
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КНДР запустила два неизвестных снаряда в Японском море, сообщает Yonhap со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи. Они пролетели около 430 км.

Южнокорейские военные внимательно следят за ситуацией на случай дополнительных пусков, отметили в комитете. Вместе с американскими разведывательными органами они анализируют, снаряды какого типа запустила КНДР. В Пентагоне сказали Fox News, что в курсе сообщений о запуске КНДР ракет и ждут дальнейших подробностей.

Запущенные ракеты были малой дальности, пишет Kyodo со ссылкой на источник в японском правительстве. Они не достигли исключительной экономической зоны Японии и не угрожали безопасности страны, добавил собеседник агентства.

Последний раз КНДР проводила запуски ракет в мае. Президент США Дональд Трамп тогда заявил, что его не беспокоят ракеты малой дальности.

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Политика
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Джонсон сделал первые назначения на посту премьера Великобритании

Ведомости
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Премьер Великобритании Борис Джонсон назначил первых министров своего правительства, сообщается на его официальной странице в Twitter.

Новым канцлером казначейства стал Саджид Джавид. Ранее он был министром внутренних дел. На этот пост вместо него была назначена Прити Пател. Министерство иностранных дел возглавил Доменик Рааб, в 2018 г. занимавший несколько месяцев должность министра по вопросам Brexit. Он также получил статус первого министра правительства. Министром обороны стал Бен Уоллес, занимавший пост замглавы МВД. Кроме того, министерство торговли возглавила Элизабет Трасс, министерство по вопросам окружающей среды – Тереза Вильерс. На своих постах остались министр по Brexit Стивен Баркли и министр здравоохранения Мэтт Хэнкок.

Джонсон 23 июля победил на выборах лидера консервативной партии. Накануне он официально вступил в должность премьер-министра Великобритании. После его победы часть министров правительства Терезы Мэй подали в отставку, в том числе главный соперник Джонсона на выборах, бывший глава британского МИДа Джереми Хант.

Политика
Новости

К директору ФБК Ивану Жданову пришли с обыском

Ведомости
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У директора Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Ивана Жданова проходит обыск, сообщила на своей странице в Twitter пресс-секретарь организации Кира Ярмыш. Причины обыска она не уточнила.

Вечером 24 июля полиция также пришла с обыском к политику Дмитрию Гудкову. Это связано с запланированной 27 июля акцией протеста, рассказал «Ведомостям» его пресс-секретарь Алексей Обухов. Гудкова хотят доставить в Следственный комитет на допрос, написал на своей странице в Twitter его отец.

Жданову, Гудкову и еще нескольким оппозиционерам ранее отказали в регистрации на выборы в Мосгордуму, потому что более 10% собранных ими подписей были признаны недостоверными. 14 июля у здания Мосгоризбиркома прошел стихийный митинг в поддержку независимых кандидатов. Следственный комитет из-за него возбудил уголовное дело по ст. 141 УК РФ (воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий).

Позже политик Алексей Навальный предложил 27 июля провести несанкционированный митинг у здания мэрии Москвы, если к тому времени не будут зарегистрированы все независимые кандидаты. За призыв к участию в акции 24 июля суд арестовал его на 30 суток.

Политика
Новости

К Дмитрию Гудкову пришли с обыском

Ведомости
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Полиция проводит обыск в квартире политика Дмитрия Гудкова. Об этом написал его отец, бывший депутат Госдумы Геннадий Гудков, на своей странице в Twitter.

В квартире Гудкова находятся около 10 полицейских, сообщил «Ведомостям» его пресс-секретарь Алексей Обухов. Он связал обыск с запланированной 27 июля акцией протеста в связи с отказом в регистрации оппозиционеров на выборы в Мосгордуму. Обухов отметил, что связи с Гудковым сейчас нет, к нему едет адвокат. За этот год на политика уже были составлены два протокола по ст. 20.2 КоАП (нарушение установленного порядка организации либо проведения митинга). Третий может грозить ему уголовным делом.

Ранее Следственный комитет завел уголовное дело из-за стихийного митинга около здания Мосгоризбиркома, который прошел 14 июля. В нем приняли участие около 1000 человек, в том числе Гудков, юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь и муниципальный депутат Илья Яшин. Их не допустили до выборов в Мосгордуму, так как более 10% собранных ими подписей были признаны недостоверными.

В Москве 20 июля прошел согласованный митинг из-за недопуска оппозиционеров на выборы в Мосгордуму. На нем политик Алексей Навальный предложил через неделю провести несанкционированный митинг у здания мэрии Москвы, если к тому времени не будут зарегистрированы все независимые кандидаты.

Политика
Новости

В Турции ранили белорусского дипломата

Ведомости
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Неизвестный выстрелил в советника-посланника посольства Белоруссии в Турции, дипломат госпитализирован, сообщает турецкая газета Hurriyet. Инцидент произошел в Анкаре. Мужчина, открывший огонь, застрелился.

По данным издания, речь идет об Александре Поганшеве. На сайте белорусского посольства в Турции говорится, что он является советником по административным вопросам.

В МИД Белоруссии подтвердили информацию о ранении сотрудника посольства, пишет белорусское издание TUT.BY. «Сотрудник посольства возвращался с ребенком домой, когда психически неуравновешенный бывший военнослужащий несколько раз выстрелил в дипломата», – рассказал официальный представитель МИД Белоруссии Анатолий Глаз. По его словам, дипломат в тяжелом состоянии.

В декабре 2016 г. в Анкаре был застрелен посол России в Турции Андрей Карлов. Инцидент произошел в Центре современного искусства Анкары на открытии фотовыставки, посвященной путешествию по России. Преступник проник на мероприятие по документам полицейского и расстрелял выступавшего дипломата в спину. Нападавший был убит турецкой полицией. Совет Безопасности ООН признал убийство Карлова терактом и призвал наказать его исполнителей.

Бизнес
Новости

СКР завел первое уголовное дело по факту массовой гибели пчел

Ведомости
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Следователи завели уголовное дело по факту массовой гибели пчел в Корсаковском районе Орловской области, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета России (СКР). По версии следователей, причиной массовой гибели более 300 пчелосемей стали действия сотрудников компании «Отрадаагроинвест».

Сотрудники предприятия при обработке пшеницы не приняли достаточных мер по предупреждению причинения вреда окружающей среде, имуществу людей, утверждает СКР. Ведомство возбудило уголовное по ч. 2 ст. 249 УК (нарушение правил, установленных для борьбы с болезнями и вредителями растений). Это первое дело по факту массовой гибели пчел в российских регионах, о котором сообщили следственные органы.

Летом в различных регионах России зафиксирована массовая гибель пчел. Пчелы гибнут в Татарстане, Мордовии, а также в Брянской, Воронежской, Липецкой, Московской, Нижегородской, Рязанской и других областях. По данным на 19 июля, погибло 1,3% пчелосемей от общего их количества в стране. По оценке Национальной ассоциации пчеловодов и переработчиков пчелопродукции, ущерб экономике России может превысить 1 трлн руб.

Россельхознадзор связывает ситуацию с бесконтрольным использованием пестицидов при обработках полей. Ведомство ранее напомнило, что в 2011 г. у него забрали и никому не передали полномочия по надзору в этой области. Минэкономразвития назвало выводы ведомства однобокими и преждевременными. Минсельхоз отметил, что гибель пчел наносит значительный материальный ущерб пчеловодству, но не назвал какие-либо цифры.

Политика
Новости

Путин указал губернатору на ответственность за последствия паводка в Иркутской области

Ведомости
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Президент Владимир Путин на совещании с членами правительства заявил, что губернатор Иркутской области Сергей Левченко должен был возглавить процесс ликвидации последствий паводка, передает «Интерфакс».

«Первые лица регионов не должны уклоняться от персональной ответственности за решение подобных задач», – заявил Путин. По его мнению, губернатору следовало сразу лично возглавить комиссию по ликвидации последствий стихии.

Путин 19 июля посетил регион и остался недоволен работами по ликвидации последствий наводнения. Жители жаловались Путину на трудности с получением компенсаций и неточность данных о разрушенных стихией домах. Президент заявил, что были плохо организованы информирование граждан, распределение гуманитарной помощи, осуществление выплат, возведение жилья и инфраструктуры. Вице-премьер Виталий Мутко тогда признался, что ему стыдно за то, как была организована работа.

Паводок в Иркутской области, начавшийся с конца июня, затронул десять муниципальных образований. Частично затопило 109 населенных пунктов и почти 11 000 жилых домов, в которых проживает 38 000 человек, в том числе около 8500 детей. Больше остальных пострадали Тулунский и Нижнеудинский районы. Во время наводнения погибли 25 человек, еще семь числятся пропавшими без вести.

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