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«Дочки» «Газпрома» продадут почти 3% акций материнской компании на бирже

Две дочерние структуры «Газпрома», зарегистрированные в Нидерландах и на Кипре, – Gazprom Gerosgaz Holdings BV и Rosingaz Limited – планируют 25 июля разместить на Московской бирже 693,63 млн акций материнской компании. Об этом говорится в сообщении «Газпрома».

Этот пакет соответствует 2,93% уставного капитала «Газпрома» и исходя из котировок на закрытие торгов на Московской бирже в среду оценивается в 147 млрд руб.

В сообщении отмечается, что продажа осуществляется по единой цене и в размере всего пакета акций. Частичная продажа пакета не предусмотрена. Сбор заявок будет осуществляться с 10 до 17 часов в четверг.

«Газпром» – глобальная энергетическая компания, основными направлениями деятельности которой являются геологоразведка, добыча, транспортировка, хранение, переработка и реализация газа, газового конденсата и нефти, реализация газа в качестве моторного топлива, а также производство и сбыт теплоэнергии и электроэнергии.

Более 50% акций «Газпрома» контролирует государство. Согласно информации на сайте компании, Федеральному агентству по управлению государственным имуществом принадлежит 38,37%, «Роснефтегазу» – 10,97%, «Росгазификации» – 0,89%, 24,13% принадлежит владельцам американских депозитарных расписок, остальные 25,64% – прочим зарегистрированным лицам.