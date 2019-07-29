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«Коммерсантъ» узнал о возможной смене владельца сети гипермаркетов «Линия»

Петербургский девелопер «Адамант» может стать владельцем крупной в Черноземье сети продуктовых гипермаркетов «Линия», сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на три источника.

По их данным, это произойдет на одном из ближайших собраний акционеров: Николай Грешилов, основатель корпорации «Гринн» (нынешнего владельца сети «Линия»), уступит единоличное управление совету директоров под контролем нового мажоритарного акционера, «Адаманта». Таким будет итог сделки по фактической продаже «Гринна» через переуступку долгов перед Сбербанком, Россельхозбанком и банком «Россия» на 24 млрд руб., отметили собеседники издания.

«Гринн» сделку не комментирует, но подтверждает, что «перераспределение кредитной нагрузки происходит благодаря привлечению инвестиций от сторонних компаний». Сбербанк отказался от комментариев. Россельхозбанк и банк «Россия» не смогли подготовить оперативный ответ. Телефон Грешилова был выключен. Представители «Адаманта» пообещали предоставить комментарий позже.

В «СПАРК-Интерфаксе» появились данные, что близкие к «Адаманту» юридические лица вошли в состав учредителей ряда структур «Гринна» или же взяли в залог доли Грешилова и его супруги Ольги.

«Гринн» владеет розничной сетью «Линия», у которой 27 гипермаркетов формата cash & carry в 10 областях центральной части России, а также 1,2 млн кв. м торговой недвижимости. Корпорация также является дилером в Черноземье «Камаза», МАЗа и МАN.

«Адамант» – крупнейший в Петербурге владелец торговой недвижимости. Основан в 1992 г.