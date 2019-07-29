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В Москве запретили рекламные граффити

Правительство Москвы полностью запретило рекламу в виде граффити на стенах домов и сооружений. Это следует из постановления, опубликованного на сайте объединения административно-технических инспекций города. На документ обратил внимание «Коммерсантъ».

Граффити могут быть «связаны с популяризацией выдающихся личностей, исторических событий, науки, спорта и искусства, но без какой-либо коммерческой составляющей», говорится в постановлении. Любая реклама в виде граффити, согласно документу, должна быть стерта заказчиком или исполнителем в течение 15 дней, в противном случае это будет сделано властями.

Ранее граффити в Москве не регламентировались. Рекламодатели напрямую договаривались о нанесении рисунков с управляющими компаниями домов, отмечает «Коммерсантъ».

Запретить рекламные граффити департамент СМИ и рекламы Москвы предлагал еще в прошлом году. Он рассчитывал сделать это перед чемпионатом мира по футболу из-за обязательств России по защите прав FIFA и ее коммерческих партнеров. Утверждение правил затянулось на год, пояснил представитель департамента Константин Горохов. Он отметил, что, по мнению мэрии, такая реклама наносит вред архитектурному облику города.

По данным департамента СМИ и рекламы на июль 2019 г., в Москве 100 рекламных граффити, все они – в исторической части города, в районе Садового кольца и бульваров. Актуальную оценку объема рынка рекламных граффити в мэрии не уточняют, называя его «небольшим, но устойчивым». В 2018 г. объем рынка оценивался в 1 млрд руб. в год.

Как уточнил собеседник «Коммерсанта» на рынке, граффити на Новом Арбате стоит рекламодателю около 2 млн руб. в месяц, сейчас там реклама Ecco.